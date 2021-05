El cicle 'Un lago de conciertos' torna a la Ciutat de les Arts amb músics de la Berklee de més 28 països

De lliure accés i gratuït amb reserva prèvia a través de la web de la Ciutat dels Arts i els Ciències, els concerts tindran lloc a les 20.00 hores els divendres, 7 i 28 de maig, 4 i 11 de juny i 23, 29 i 30 de juliol. Els divendres de setembre 3, 10, 17 i 24 i l'1 d'octubre l'horari serà a les 19.00 hores.

Aquest divendres, el cicle obri amb la cantant i compositora Keep it Mellow, estudiant del màster en Producció musical, tecnologia i innovació, que presentarà un repertori de cançons pròpies a la guitarra, creant un ambient suau i lluminós amb la seua música.

A continuació actuarà la banda d'estudiants 'Jazz Featuring Vocals ensemble', que presentarà una selecció de cançons inspirades en ritmes brasilers, així com algunes versions de cançons de renom d'artistes com Esperanza Spalding o Chick Corea.

'Un lago de conciertos' inclou un total de 12 concerts i compleix enguany la seua sisena edició, "ja consolidat com una de les millors propostes de València per a donar la benvinguda per fi de setmana amb música en directe a l'aire lliure i en un entorn privilegiat". Aquesta iniciativa s'emmarca en el programa 'Música en abierto' oferit per Berklee i per la Ciutat de les Arts i els Ciències.