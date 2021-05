Las consecuencias que pueden traer los blanqueadores caseros a la salud de nuestros dientes

Los dientes naturales nunca han sido blancos. Es un hecho. Puede que los tengamos de un color crema o con unos matices grisáceos, pero jamás un blanco puro e impoluto. Sin embargo, cualquier persona que pueda considerarse famosa los tiene.

Aunque no lo queramos, estas personas se han convertido en modelos a seguir, ya sean de mejor o peor calidad y todo lo que utilizan, llevan o se hacen acaba siendo tendencia.

Una de las más antiguas es la moda de ponerse los dientes extremadamente blancos para dar un aspecto más pulcro, impecable y de mayor estatus, algo que el resto de los mortales buscamos alcanzar aunque se vea algo antinatural.

Aunque las clínicas dentales tienen tratamientos blanqueadores, muchas personas optan por kits de internet o trucos para conseguir unos dientes más blancos para ahorrar dinero. Pero... ¿suponen algún riesgo para la salud de nuestra boca? La ortodoncista Patricia Bratos, cofundadora de la clínica dental de Madrid Ferrus & Bratos, nos ayuda a aclarar nuestras dudas.

Según confirma la doctora, los blanqueamientos realizados en una clínica son más eficaces ya que cuentan con la supervisión de un especialista: "Para conseguir aclarar varios tonos las piezas dentales, recurrimos a una sustancia llamada peróxido de hidrógeno. Bajo el control del especialista, es posible aplicar un gel con una alta concentración de peróxido, entre un 10 y un 16%. Además, los resultados de este tratamiento son aún mejores si se opta por un blanqueamiento combinado, como el que ofrecemos en Ferrus & Bratos".

Asimismo, durante un mes el paciente debe usar en casa un gel blanqueador para después tener una sesión con una lámpara de luz fría donde se aumenta la concentración de peróxido del gel, llegando a situarse entre el 20 y el 37,5%, siempre protegiendo las mucosas.

Con respecto a los kits de blanqueamiento de venta en Internet, Bratos lo tiene claro: "Podemos decir que tienen una efectividad más bien baja por una razón muy sencilla: están sujetos a una Directiva Europea, en concreto la 2011/84/UE, que prohíbe explícitamente la venta de productos con más de un 0,1% de peróxido de hidrógeno, ya sean dentífricos, geles blanqueadores, tiras, etc. No obstante, fuera de Europa, estos productos pueden no estar regulados así que es posible que tengan una mayor concentración de peróxido".

El agua oxigenada o el bicarbonato de sodio provocan grandes daños en la dentadura

Una de las mayores preocupaciones de aquellos que quieren un kit blanqueador casero es los posibles efectos adversos que puedan tener, como el daño del esmalte o las encías.

En cuanto a esto, "todo lo que se anuncia en Internet o redes sociales como 'productos milagro' suelen conllevar riesgos si se usan sin precaución o sin supervisión. Generalmente, vemos vídeos virales de influencers que usan sustancias como el carbón activado, bicarbonato de sodio o agua oxigenada para conseguir unos resultados casi mágicos e instantáneos. Lo cierto es que el carbón activado es un producto muy abrasivo para el esmalte y, a la larga, origina un fuerte desgaste dental y aparición de sensibilidad dental", explica la doctora.

Al parecer, estos productos dañan la capa externa del diente (el esmalte) y deja al descubierto la dentina, de un color más oscuro. Por ello, su uso frecuente conseguirá el efecto contrario al que pretendemos.

Lo mismo sucede con otro tipo de remedios caseros, como el agua oxigenada o el bicarbonato de sodio. El esmalte es la capa externa que rodea al diente, protegiendo a la dentina, que se encuentra debajo. Cuando el esmalte se desgasta y la capa inferior queda expuesta, provoca dolor y desgaste, una fuerte sensibilidad dental permanente.

Así que, antes de aventurarnos a comprar esas tiras milagrosas que hemos visto por Instagram, lo mejor es pensar si de verdad queremos tener los dientes blancos y dejar de derrochar el dinero en tratamientos que apenas sirven e invertirlos en un blanqueamiento en clínicas de calidad.