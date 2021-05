Si ha habido un episodio de la docu-serie de Rocío Carrasco en el que más periodistas han sido señalados, ese fue el número 9, emitido este miércoles. En él, la hija de la Jurado habló de Marisa Martín-Blázquez, Kiko Matamoros o Lydia Lozano, a los que tachó de "brazos ejecutores" de Antonio David. Sin embargo, el gran protagonista fue Gustavo González, cuya agencia fue la que estaba esperando para fotografiarla a su llegada a la comisaría.

Tras la paliza que le propinó Rocío Flores a su madre, Antonio David la denunció a ella diciendo que fue la madre quien pegó a la hija y un fotógrafo de la agencia de Gustavo González se personó en la entrada de la comisaría porque esperaban poder captarla llegando esposada, pero no fue así.

La protagonista del documental criticó al colaborador de Sálvame por estos hechos y por lo que comentó después en el programa por aquella época, pero sostuvo que estaba convencida de que él había hablado sin ser consciente de que la versión era completamente diferente, y señaló a Antonio David como artífice de estas mentiras.

Por ello, este jueves, Gustavo González se ha pronunciado en Sálvame para dar su versión de los hechos, y ha corroborado lo dicho por Rocío Carrasco: "Efectivamente, yo tenía una versión que evidentemente estaba tergiversada".

Aun así, el fotógrafo ha destacado que él ya se arrepintió antes de que ella le señalara este miércoles: "Yo reconocí que me habían manipulado y mentido, pedí sinceras disculpas. Tenía otra versión completamente distinta".

"Yo fui bastante riguroso y aséptico en el momento en el que lo cuento. Prometo que Antonio David no me dice el primer día a qué iban [a la comisaría], por eso lo cuento de esa manera", ha explicado González. "Sabíamos que había una discusión en el ámbito familiar, pero que quien era agredida es su hija", ha añadido, refiriéndose a la versión de Antonio David que figura en la denuncia interpuesta.

"Evidentemente, lo que se buscaba con esa fotografía era que saliese esposada", ha continuado. "Yo mando un fotógrafo. No es por excusarme, pero cualquier programa habría mandado un cámara".

"Yo me siento engañado y manipulado", ha sentenciado Gustavo González. "En ese sentido sí tiene razón Rocío, porque yo tenía esa versión de los hechos". Después, el fotógrafo ha contado que en un cumpleaños de Terelu Campos coincidió con ella y con su marido Fidel Albiac, y le dijeron que las cosas que estaba contando no eran ciertas y podrían llevarle a un problema judicial.

"Yo llamo a Antonio David y le digo: 'Yo te he creído, y según tú tenías papeles que me iban a respaldar. Mándamelos'", ha comentado. "No me demandaron, pero lo cierto es que él nunca me mandó nada".

"Es la única vez que yo he colaborado con Antonio David, la única", ha terminado destacando. Según él, no tenía una relación estrecha con el ex de Rocío Carrasco y esa foto, que fue portada de la revista Diez Minutos, fue la única que vez que en la que trabajó con él.

Como ha comentado, a él no llegaron a denunciarle, pero Lydia Lozano ha intervenido para decir que "creer a Antonio David sí le costó dinero". "Hemos estado 20 años creyéndole, y me pongo la primera por delante", ha apostillado.

En ese sentido, María Patiño ha opinado que "se tenía que haber contado la verdad" sobre este y otros hechos "mucho antes de que Rocío Carrasco se sentase" a hablar. Aun así, también ha señalado que le da la sensación de que ella cree "que Antonio David estaba detrás de cada paso que han dado los periodistas", cuando no era así, especialmente en su caso.