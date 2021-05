La propuesta de armonización fiscal enfrenta a PP y PSOE y Cs pide no "sablear" a impuestos a trabajadores

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha asegurado que el tema de la armonización fiscal necesita de un debate "sosegado" y sin caer en "la demagogia impositiva" ya que considera que la armonización fiscal "debe ser uno de los pilares que sustente un nuevo modelo de financiación autonómica para que sea más justo y equitativo", al tiempo que ha destacado que "es la base de la cohesión tributaria que, a su vez, es imprescindible para poder hablar de cohesión social en España".

Al presidente del PP, Paco Núñez, quien tachó de "atraco fiscal" la ley de armonización fiscal anunciada por el Gobierno de Castilla-La Mancha en el Debate sobre el Estado de la Región del año pasado, el titular de las cuentas regionales le ha recordado que el Gobierno de Emiliano García-Page todavía no ha presentado ninguna iniciativa legislativa en este sentido.

Además, ha tildado de "grave" trasladar a la ciudadanía que este Gobierno está aprobado leyes tributarias que "suben los impuestos" por dos motivos, primero -ha dicho- porque "no se ha aprobado ninguna ley tributaria que aumente los impuestos y, en consecuencia, si no hay leyes tributarias que aumenten los impuestos es imposible que estos impuestos se incrementen", ha subrayado Ruiz Molina.

A Núñez también le ha dicho que la armonización fiscal es "una herramienta de coordinación fiscal de la que nos debemos dotar las diferentes administraciones con competencias tributarias para alcanzar tres objetivos básicos reconocidos en la Constitución".

El primero de ellos, avanzar hacia un modelo tributario que permita que los ciudadanos contribuyan en función de su capacidad económica y no en función del territorio en el que viven. El segundo, garantizar el principio de igualdad de oportunidades, y el tercero, hacer efectivo el principio de solidaridad interterritorial.

"El debate de la armonización fiscal no es un debate de la izquierda ni de los socialcomunistas, sino que es un debate que se está suscitando tanto a nivel internacional como a nivel nacional", ha defendido el consejero castellanomanchego.

Ha defendido que la Comunidad de Madrid puede permitirse "determinados lujos fiscales" que Castilla-La Mancha no puede permitirse "si no fuera en detrimento de los servicios públicos" que se prestan a los ciudadanos. "Madrid se lo puede permitir por su condición de capitalidad", ha recalcado Ruiz Molina.

PP Y EL MODELO FISCAL DE LA LIBERTAD

De su lado, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que su partido estará siempre en el modelo fiscal de la libertad, de bajadas de impuestos y que es "antagónico" al de los socialistas o los comunistas.

Ha recordado que García-Page, durante el último Debate sobre el Estado de la Región, apostó "como medida estrella" por una iniciativa legislativa para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez una armonización fiscal, "algo que hace que hoy se debata sobre esta Ley de Atraco Fiscal que pretende subir los impuestos a los castellanomanchegos y al conjunto de los españoles, con el seguidismo de Gabriel Rufián".

El presidente de los 'populares' ha incidido en que el PSOE está planteando que los ciudadanos paguen por utilizar las autovías y carreteras de la Comunidad Autónoma. "Este es el AND del PSOE", ha afirmado Núñez, ya que "están planteando para el conjunto del país una subida generalizada de impuestos", algo de lo que -ha asegurado- ya han informado a Bruselas.

Por ello, Núñez ha propuesto en las Cortes regionales optar por un modelo fiscal de bajada de impuestos en Castilla-La Mancha, bajando el IRPF una media de 7 puntos; bajando el impuesto de transmisiones del 9% al 6%; el de Actos Jurídicos Documentados del 1,5% al 0,75%; rebajando el tipo reducido para la adquisición de primera vivienda habitual, pasando del 6% al 4% o suprimir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la región, entre otros.

PSOE Y EL RELATO DE NÚÑEZ

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, ha criticado a Núñez por "inventarse" un relato, al tiempo que le ha recordado que el PP, la última vez que gobernó en el país, fue el partido que "más subió" los impuestos "en toda la historia de España", al igual que ocurrió en Castilla-La Mancha, donde el PP se ha convertido en el partido que más ha subido los impuestos.

"Eso también se le olvida", le ha reprochado a Núñez, a quien le ha acusado de tratar de jugar con la memoria ya que "no quieren recordar lo que en su día hicieron". "El PP subió 40 impuestos en seis años de gobierno y María Dolores de Cospedal subió los impuestos a los castellanomanchegos" mientras Núñez "callaba", ha lamentado.

Así, ha defendido que desde que García-Page, está al frente de Castilla-La Mancha no se han subido los impuestos, al tiempo que ha esperado que no se ponga en marcha el impuesto sobre carreteras y autovías porque considera que no beneficia a la movilidad y la economía. "Es un impuesto que no existe y no sabemos si existirá, pero será algo que no se impondrá a nada ni a nadie", ha sostenido.

CIUDADANOS

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, David Muñoz, ha explicado que la formación naranja está a favor de la armonización fiscal, pero de una armonización fiscal que sirva para favorecer a la clase media y trabajadora pero no para "sablearlo" a impuestos.

Así, ha abogado por bajar impuestos "injustos" como el de Sucesiones y Donaciones y el del Patrimonio que no existe en otro país de Europa.

De este modo, ha manifestado su rechazo a cualquier iniciativa legislativa que reduzca la autonomía financiera de las comunidades autónomas para aumentar la carga fiscal de los ciudadanos y las empresas de Castilla-La Mancha y del resto de España.

Finalmente, ha salido adelante la propuesta de resolución del PSOE que traslada la necesidad de modificar la legislación fiscal para armonizar la política fiscal en todo el territorio Español y evitar con ello que comunidades autónomas que se encuentran en una mejor posición económica por sus características geográficas y demográficas, o por el hecho de albergar la capitalidad del Estado, se aprovechen de esta situación para generar desigualdades entre los ciudadanos que habitan en diferentes comunidades autónomas y territorios, bajando o suprimiendo impuestos, mientras que paradójicamente solicitan una mayor financiación al Estado.