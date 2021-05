El Teatre Escalante obri una convocatòria per a la nova imatge gràfica de la temporada 2021-22

D'aquesta forma, es pretén "donar l'oportunitat als grans dissenyadors i dissenyadores que tenim en la nostra terra de col·laborar en la imatge gràfica de les produccions de l'Escalante, a més de seguir amb bones pràctiques de selecció" explica l'encarregada de l'àrea de Teatres en la Diputació de València, Glòria Tello.

L'Escalante obri un procés de selecció destinat als professionals i empreses del sector del disseny, la il·lustració i la publicitat, amb les idees i la imaginació dels quals busca vestir i renovar la imatge gràfica del centre, al voltant de la qual es desenvoluparan la resta de creativitats de tots els seus materials informatius i promocionals.

Una proposta que inclou l'adaptació de la imatge creada a diversos formats, tant impresos com a digitals, amb els quals es confeccionaran i maquetaran els programes de mà del teatre, fullets de la programació anual, cartells, roll ups, lones o les adaptacions específiques per a premsa, publicitat, web i xarxes socials, detallen des de la corporació provincial.

Els seleccionats i seleccionades en aquesta convocatòria hauran de realitzar també la creació de la imatge per a les produccions pròpies del centre, així com la dels seus cicles escènics. El pressupost assignat per a tot el treball és de 13.000 euros més IVA, i el termini de presentació conclou el pròxim 17 de maig.

Les persones o empreses interessades hauran de presentar la seua candidatura amb un porfolio representatiu dels seus treballs que, en la mesura del possible, incidisca en la mirada que el Teatre Escalante té de les arts per a la infància i joventut, al costat d'un currículum professional.

Tota la documentació s'enviarà, preferiblement en un únic arxiu en format PDF, al correu electrònic protocol.escalante@dival.es indicant en l'assumpte 'Candidatura Imatge Escalante 21-22'.

COMITÉ DE SELECCIÓ

El comité de selecció que valorarà els materials rebuts i decidirà l'adjudicació de l'encàrrec estarà compost pel personal de l'Escalante i tres vocals adscrits a l'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), l'Associació Professional d'Il·lustradors de València (APIV) i l'Associació d'empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana (Comunitad).

Cap membre del comité de selecció podrà tindre relació directa o estar involucrat amb les candidatures presentades.