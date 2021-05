Un documental segueix la gira teatral dels erasmus de la UV en temps de pandèmia

Escena Erasmus compta amb el potencial creatiu dels estudiants Erasmus que venen a la Universitat de València i amb un equip de professionals de les arts escèniques valencianes que fan possible les seues produccions. Preparen unes obres que cada any recorren els pobles de les comarques valencianes, amb suport de la Diputació i el reforç d'una convocatòria pública que s'ofereix en els ajuntaments.

Any rere any, la jove companyia renova la plantilla d'actors i actrius i també la dramatúrgia amb textos originals de caràcter social. Al llarg dels deu anys del projecte, més de 250 alumnes de 28 països diferents han passat per Escena Erasmus i més de 3.000 estudiants s'han presentat els seus càstings.

Amb motiu del desé aniversari del projecte, s'ha volgut documentar l'experiència inèdita de preparar una gira molt singular: la de l'any 2020, ompli de traves i alts i baixos provocats per la crisi de la pandèmia de la COVID. Per a la realització de la gira de 2020 s'ha pogut trobar un espai de convivència que ha sigut fortament intens, en els dies més durs del confinament, amb peripècies entre l'equip tècnic i la companyia.

Els dos han sobreviscut a una gira molt complexa, amb problemes com a cancel·lacions, reajustament de programes, pobles confinats i fins i tot alguna baixa actoral. A pesar de tot, el producte final és un documental "ple de veracitat, que vol mostrar la il·lusió d'uns joves amb l'esperit de fer front als temps difícils de la pandèmia i aconseguir l'objectiu d'arribar al seu públic per a poder explicar una història de superació", ha explicat la Diputació.

El documental ha sigut produït per l'àrea de Cultura de la Diputació i és obra dels realitzadors David Segarra i Pepe Ábalos. Es podrà veure el pròxim 13 de maig de 2021 a les 18.30 hores en el Cinestudio d'Or. Les invitacions gratuïtes per a poder assistir a la presentació es podran reservar en la web reservaentradas.com.

"QUÈ I QUI SOM"

El codirector del projecte, Daniel Tormo, ha detallat que "el documental ha suposat poder mostrar a tota la ciutadania la realitat del projecte 'Les Europes Menudes', "un programa de gira que porta molts anys creixent i exhibint-se" i que "reflexiona sobre quins i qui som, sobre què és Europa i qual és el nostre lloc a Europa".

Per al diputat de Cultura, Xavier Rius, "l'experiència de la pandèmia ha servit, amb aquest treball, per a demostrar tota la força i potència del sector cultural, i fer veure a la gent que cal mantindre l'optimisme i l'esperit d'equip per a resoldre els nostres problemes".

MÉS DE 90 POBLES VISITATS

El projecte Escena Erasmus continuarà el seu periple pels pobles de les comarques valencianes una vegada més en 2021. En aquests deu anys la companyia Escena Erasmus ha pogut visitar 94 pobles amb la col·laboració de la Diputació i, ben ràpid, tornarà a presentar la nova gira 2021 en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València.

La vicerectora de Cultura i Esport, Ester Alba, ha destacat que "per a la Universitat de València, Escena Erasmus suposa un projecte fonamental, ja que permet construir Europa a través d'una xarxa teatral amb l'unió del vessant cultural i internacional, dos objectius estratègics de la institució acadèmica".