Cvirus.- Generalitat contempla retardar l'inici del toc de queda a les 0.00 i ampliar la xifra de persones en reunions

D'aquesta forma, el toc de queda passaria de les 22.00 hores d'ara a les 0.00 i es mantindria fins a les 6.00, igual que en l'actualitat, una vegada finalitze l'estat d'alarma pel coronavirus, que acaba el 9 de maig.

Aquest retard del toc de queda podria portar aparellat una ampliació de l'horari d'obertura dels establiments d'hoteleria, que està establit en aquest moment en les 22.00 hores, segons les mesures anunciades el passat 25 d'abril i vigents des d'aleshores.

Aquest són alguns dels plantejaments que s'estudiaran en la reunió de la Taula Interdepartamental de la Generalitat en la qual es valoraran les mesures a adoptar a la Comunitat davant l'alçament de l'estat d'alarma, i per a la qual no s'ha fixat data encara que la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, va assenyalar dimarts passat que previsiblement se celebrarà dissabte que ve, per a estudiar tant els informes jurídics com els epidemiològics.

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ja va avançar el dilluns que plantejava alçar el tancament perimetral de la Comunitat a partir de decaure l'estat d'alarma i esperava igualment retardar el toc de queda.

La Comunitat Valenciana, segons les últimes dades d'aquest dimecres del Ministeri de Sanitat, se situava en 42,10 casos per cada 100.000 habitants en taxa d'incidència de la covid, 1,14 punts menys que el dia anterior, la qual cosa significa estar en risc baix i ser l'autonomia amb la taxa més baixa del país, molt allunyada dels 205,52 casos de mitjana nacional.

La Confederació Empresarial d'Hoteleria i Turisme de la Comunitat Valenciana (Conhostur) proposa davant la reunió d'eixe òrgan que s'avance en la desescalada en la regió, que s'amplie l'aforament interior en els establiments i es prorrogue el tancament a les 0.00 hores per a poder donar servici complet de sopars.

En concret, planteja l'ampliació de l'aforament interior dels establiments d'hoteleria i restauració a dos terços de la capacitat; l'ampliació de l'horari de tancament dels establiments d'hoteleria a les 00.00 hores per a recuperar el servici de sopars i la utilització progressiva de les barres, amb la distància de seguretat i senyalització adequada.