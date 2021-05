Scottex y Dodot, las marcas con hasta un 33% de descuento en Amazon para que ahorres en tus básicos de higiene

Hay básicos que nunca pueden faltar en nuestro hogar y que tenerlos no es cuestión de capricho. Además de los alimentos que configuran nuestro menú semanal, hay productos de higiene que siempre están en nuestra cesta de la compra y que debemos tener una previsión para no quedarnos sin nada. Este es el caso del papel higiénico, un artículo de higiene que el año pasado se quedó sin stock en los supermercados. Así, y aunque no es necesario tener en casa un arsenal como el que muchos compraron por la crisis de la pandemia, sí que debemos contar con ciertas existencias.

Lo mismo ocurre con los pañales en las casas donde hay niños pequeños que necesitan desde las 12 a 14 unidades diarias cuando son recién nacidos a las 6 o 4 conforme crecen. Y así hasta que aprenden a ir al baño por ellos mismos. Tanto con el papel higiénico como con este básico de higiene infantil ocurre lo mismo: debemos escoger un producto que respete el PH de la piel y de las zonas con las que va a estar en contacto, puesto que son de las más sensibles del cuerpo. Y, por ello, podemos apostar por marcas de calidad reconocida, como es el caso de Scottex y Dodot. Ambas firmas están rebajadas hasta un 33% en Amazon para que puedas conseguir algunos de sus productos con hasta 20 euros de ahorro. ¿Quieres descubrir las mejores ofertas?

Las mejores ofertas de estas marcas

- Pañales Dodot Activity Pants de la talla 4... ¡al 28% de descuento! Con un ahorro de 17,50, por la compra de este pack consigues 135 pañales y la unidad te sale a 0,3 euros. Cuenta con ajuste antifugas y está elaborado con material suave. Además, incluye 48 toallitas de la marca de regalo.

Con este 'pack' te sale a 30 céntimos la unidad. Amazon

- Pack de 42 rollos de Scottex Sensitive... ¡al 33% de descuento! Con esta compra te ahorras más de 8 euros en papel higiénico que, además, ofrece tres capas para conseguir el cuidado más delicado. Para ello, está enriquecido con leche de almendra y con una sensación de acolchamiento.

Este 'pack' incluye 42 rollos. Amazon

