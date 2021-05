Ribó sobre el València CF: "La notícia és la manifestació d'aquest dissabte"

20M EP

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha dit aquest dijous que no hi ha novetat del València CF en l'Ajuntament de la ciutat, després de la documentació que va presentar per a la construcció del poliesportiu de Benicalap, sobre els seus compromisos per a acabar les obres del nou Mestalla i complir l'Actuació Territorial Estratègica (ATE). No obstant açò, ha precisat que aquest no és l'administració en la qual es dirimixen eixos temes, al mateix temps que ha al·ludit a la manifestació d'afeccionats del pròxim dissabte contra la gestió del club.