Adara Molinero estalla, entre lágrimas, contra Ivana Icardi: "Está cobrando por hablar de mi hijo. ¡No tiene derecho!"

Adara Molinero piensa tomar acciones legales contra Ivana Icardi. Así lo ha comunicado la influencer a través de Instagram, donde ha estallado contra la argentina por contar detalles "personales" sobre la custodia de Martín, el hijo que la ganadora de GH VIP 7 tiene en común con su expareja, Hugo Sierra.

La exconcursante de Supervivientes ha compartido este jueves un vídeo en su canal de Mtmad para hablar de su experiencia siendo la madrastra del pequeño, que tiene dos años, y que se dirige a esta como su Nana. "Ya se ha familiarizado conmigo", explica, reconociendo que, a veces, "no es fácil" tener su papel.

Sin embargo, lejos de contar únicamente cómo es su relación con el menor, Ivana también revela algunos detalles sobre la custodia de los padres. "Nos da pena cuando el niño se va porque lo vemos una semana al mes, excepto los meses que los padres tienen el acuerdo firmado, que es en Navidad y las vacaciones de verano", dice, algo que no ha sido plato de buen gusto para Adara.

Hilo de lo que ha dicho Ivanna sobre el hijo de Adara. pic.twitter.com/HHgHl5g7is — Cristina💫✈ (@Criis_adarista) May 6, 2021

La reacción de la ex gran hermana no se ha hecho esperar. "No puedo creerlo ya, y no puedo más. Cogí a la señorita Ivana, le mandé un mensaje privado hace ya un mes y le dije que me disculpaba, que si en algún momento le había dicho algo molesto, que lo sentía", ha avanzado, con la voz entrecortada, en sus stories.

Entre lágrimas, y visiblemente nerviosa, la expareja de Hugo Sierra ha dicho que necesitaba "tener la fiesta en paz", aunque, en esta ocasión, ha querido romper su silencio. "Como ya sabéis, yo nunca saco a mi hijo, nunca. Y me parece muy fuerte que esta chica se grabe en un vídeo de Mtmad hablando de mi hijo".

"¡Ella no tiene ningún derecho a hablar de mi hijo! Estoy harta de callarme. Está cobrando y hablando de mi hijo. ¿Qué derecho hay? Por favor...", ha lamentado, añadiendo que la argentina ha compartido información "personal" que solo deben conocer ella y Hugo como padres de Martín.

Adara va a demandar a Ivana por hablar de su hijo en MTMAD



Muy bien hecho, quien se cree ella para hablar del hijo de otra persona, que es menor, en un canal de tv pic.twitter.com/AeIIAJtbcT — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) May 6, 2021

"Está hablando de temas personales que solo nos importan a su padre y a mí, diciendo cómo es la custodia, que por convenio está prohibido. Está escrito que no se puede decir, que no se puede hablar públicamente", ha sentenciado, incluyendo en la serie de vídeos un contundente mensaje: "Voy a hablar ahora mismo con mi abogado para denunciarla".

En el vídeo, la influencer también habla de su relación con Adara. "No tenemos relación porque de las cosas del niño, que es lo único que nos une, se encarga Hugo", admite.