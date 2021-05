El Rei Felip VI lloa als empresaris valencians: "No us ha frenat ni la falta de turistes, ni la incertesa"

El Rei Felip VI ha lloat aquest dijous als empresaris de la Comunitat Valenciana, assenyalant que no els ha frenat ni la falta de turistes, ni la limitada dimensió de les empreses, ni la incertesa amb la qual "segueixen vivint".

"És doncs un verdader privilegi i un orgull tindre empresaris, ací a la Comunitat Valenciana, i per descomptat en tota Espanya, amb el vostre alt grau de compromís social, de responsabilitat i amb la vostra capacitat de diàleg i enteniment", ha afegit.

El monarca s'ha manifestat en aquests termes durant la seua intervenció en l'acte de clausura de l'Assemblea General de la Confederació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana (CEV), que s'ha celebrat en el Paranimf de la Univesitat Jaume I de Castelló, que ha començat en valencià.

Felip VI ha subratllat que tot i que es comencen a veure les coses amb "una mica més d'ànim", cal seguir fent front a la crisi sanitària i a les seues conseqüències econòmiques i socials, "que són profundes". "Superar-les és el principal repte col·lectiu que tenim entre mans, ací i a tot el món", ha dit.

El Rei ha apuntat la necessitat que les empreses seguisquen treballant i impulsant l'economia. "Sense elles, sense vosaltres, la recuperació no serà possible", ha ressaltat Felip VI, qui espera que totes les mesures adoptades per les administracions, la vacunació i els fons europeus "que també hauran d'arribar a les pimes" faciliten "el desitjat camí cap a la recuperació".

TURISME

El monarca ha destacat l'efecte econòmic "especialment dur" que ha tingut la pandèmia a la Comunitat Valenciana pel pes específic que té en la seua economia el turisme, que -segons ha dit- representa el 14,6 per cent del seu PIB i que genera el 15,1% de l'ocupació. Sobre aquest tema, ha ressenyat que aquesta temporada que arriba portarà, "segur", oportunitats i resultats millors que els del passat estiu, però -ha advertit- "costarà temps i molt esforç aconseguir les xifres de 2019".

No obstant açò, Felip VI ha indicat que la Comunitat Valenciana compta amb un "importantíssim" teixit empresarial, especialitzat fonamentalment en sectors com el ceràmic, l'agroalimentari, el del calçat, el jogueter i el tèxtil. Així mateix, ha destacat que el sector de l'automòbil té un pes rellevant en l'evolució de les exportacions de la Comunitat, "però tots ells s'han vist afectats per la greu situació sanitària".

"És cert que el vostre sector empresarial es compon majoritàriament de pimes i micropymes, que, al seu torn, són essencials per a l'economia de la Comunitat, i també de tot el nostre país", ha recordat el Rei, qui ha afegit que malgrat les "enormes dificultats" amb les quals s'han trobat els empresaris valencians, han sigut "en tantes ocasions, un referent per als altres".

"No us ha frenat ni la falta de turistes, tan importants per al vostre creixement econòmic, ni la limitada dimensió de les empreses, ni tampoc la incertesa amb la qual, a dia de hui, seguiu vivint", ha manifestat el mocarca, qui ha afegit que és un "verdader privilegi i un orgull" tindre empresaris, ací a la Comunitat Valenciana i en tota Espanya "amb el vostre alt grau de compromís social, de responsabilitat, i amb la vostra capacitat de diàleg i enteniment".

El Rei ha explicat que cal ser conscients que el camí de la recuperació serà "complex", i que cal ser capaços de percebre "senyals positius i garantir que es materialitzen". En aquest sentit, s'ha referit al sector exportador per a superar la crisi, en el rànquing de la qual "la Comunitad Valenciana sempre ocupa les millors posicions".

INNOVACIÓ

"Compteu amb més de 7.700 empreses exportadores regulars en la Comunitat. Sou els primers exportadors en volum de la UE i els segons a nivell mundial, i que açò succeïsca no és fruit de la casualitat, sinó precisament de la vostra aposta innovadora", ha subratllat Felip VI, qui ha destacat el paper de la indústria ceràmica.

Felip VI ha manifestat que, davant un escenari amb pronòstics incerts, la innovació, privada i pública, "es revela com a millor opció per a seguir creixent". Ha dit que la innovació és una garantia per a millorar la qualitat de vida, per a generar més valor afegit, més competitivitat i major capacitat d'adaptació davant pròximes crisis.

Per una altra part, el Rei ha destacat el paper que les universitatshan tingut en el progrés de la societat i l'economia. "De la Universitat depèn en gran manera que les empreses, que hui estan ací, puguen comptar amb professionals millor formats; que es potencie el talent investigador; que s'acoste la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques a les dones; que tot eixe coneixement que es genera en les vostres aules siga transferit al nostre teixit productiu i que els nostres jóvens, que no ho estan tenint res fàcil, puguen pensar amb major confiança en un futur prometedor", ha apuntat.

El monarca s'ha referit a la necessitat de comptar amb empreses innovadores i competitives. "Estic segur que les empreses valencianes seguiran estant a l'altura del gran repte, doncs comptem amb vosaltres per a accelerar i afermar la recuperació econòmica", ha significat.

Així mateix, ha animat a les empreses, institucions i administracions a seguir col·laborant estretament per a poder superar com més prompte millor la "difícil situació" actual i en la qual -ha dit- la col·laboració públic-privada "és absolutament clau".

Finalment, Felip VI ha destacat el "gran esforç" d'adaptació al nou entorn dels empresaris i autònoms, que -segons ha assenyalat- "és l'única opció per a mantindre els llocs de treball i poder recuperar els ritmes de creixement anteriors". "I aquesta adaptació, juntament amb una adequada formació, us permetrà ser més competitius en un món que, indubtablement, seguirà sent més interdependent, i estarà més interconnectat tecnològica i econòmicament", ha conclòs.