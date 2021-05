La ganadora del Premio Planeta 2020 valora la Estación de las Letras de La Rinconada:"Siembra futuros lectores"

La tertulia ha estado conducida por el periodista Antonio Borrego y ha contadocon la delegada de Cultura, Raquel Vega, que ha querido dar la bienvenida a la autora. Vega ha señalado que Sáenz de Urturi es "una autora a la que admiramos por lo que está consiguiendo de cara a hacer más visible el talento de las mujeres escritoras, en este siglo" y de la novela premiada ha dicho que "hace un guiño a libros como 'El nombre de la rosa' de Umberto Eco, y que queremos que se lea en las bibliotecas, clubes de lecturas, institutos".

"Nosotros buscamos que no sea una literatura impuesta, sino una literatura libre y que nuestra juventud disfrute investigando y descubriendo". Además, ha destacado que la tecnología "nos acerca, nos permite muchas posibilidades de conocer y hablar con autores, como en este encuentro". Con respecto a este proyecto con la juventud, la escritora ha explicado que los jóvenes que forman su criterio en base a la lectura, la literatura, la narrativa, "después son adultos con sentido crítico, que es lo que necesita hoy día este mundo en todos los aspectos, no solo en la política, sino en la empresa y el ámbito privado".

En cuanto a 'Aquitania', la escritora ha afirmado que "es una novela de crecimiento, de juventud, de empoderamiento, tanto de Leonor como de Luy deFrancia". "Me sedujo toda la cultura de los aquitanos, no sólo Leonor. Se centra en el territorio más vasto de Francia, en el siglo XII, la zona más culta y más rica, me encontré que en esta Europa de la cristiandad había un inmenso lugar, que básicamente eran tres cuartas partes de Francia, que iba desde Pirineos hasta Normandía y que estaban mucho más avanzados que el resto de Europa".

En la novela, Sáenz de Urturi juega con múltiples puntos de vista: "con la teoría de la iluminación, sucede un hecho, pero si lo cuentas desde distintosenfoques te enriquece mucho, porque ves las carencias del personaje y te loilumina mucho más. El personaje siempre va a defender su postura, pero si cuentas esa misma escena, como por ejemplo en la novela cuando se cuenta la violación de Leonor con 8 años, se narra cómo ha afectado a distintos personajes principales, desde Leonor, a Luy, su tío, tienes un momento más rico desde el punto de vista narrativo y también refresca y da muchas capas de lectura".

Sobre su proceso creativo ha afirmado que "cuando empiezas a escribir una novelasabes que vas a pasar tus 40 días en el desierto como Jesucristo, quiero decir quesabes que te vas a adentrar en un viaje emocional, que te vas a proyectar en algunos personajes, que algunas escenas van a ser emotivas y van a abrir algunas heridas y está bien bañarse en la herida". Cuando sales, "siempre lo haces más sabia, porque has vivido de manera vicaria la vida de muchas personas y te has dado una lección que necesitas entender y es lo que hace que una novela contacte con tanta gente, la humanidad que está detrás".

Para finalizar, la escritora ha querido destacar la Estación de las Letras y haseñalado que La Rinconada es un ejemplo y "ojalá todos los ayuntamientos de Españatomaran nota de ese empeño, porque se echa tanto de menos cuando eres escritor, cuando eres autor, el que haya por parte de las autoridades un verdadero vuelco en la cultura". "Sois muy inteligentes porque estáis sembrando los futuros lectores, si hacéis que chavales y chavalas de 14 o 15 años se apasionen por la lectura, esta gente va a ser de adulto más empática, con amplitud de miras, con más habilidades vitales, comunicativas y siempre van a tener un refugio, un refugio tan blanco como es la literatura y, así, vamos a tener una sociedad mucho más sana, más preparada".