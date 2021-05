El Centre Pompidou acoge una mesa redonda sobre animación en el marco del festival Telmo Dice

20M EP

El Centre Pompidou Málaga participa en el Festival Telmo Dice, organizado por la Escuela de Arte de San Telmo, con la mesa redonda sobre animación 'I like move it, move it', que tendrá lugar el lunes, 10 de mayo, a las 18.00 horas en el auditorio de este espacio expositivo.