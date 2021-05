Criticas a Córdoba por aprobar un protocolo para la base Colce que no aporta ni terrenos ni cuantía municipal

La plataforma ha indicado en un comunicado que dicho protocolo no recoge la ubicación de la base, lo que" deja al descubierto uno de los argumentos que siempre defendió el Gobierno para posicionarse a favor de Córdoba y pese a que Jaén sí ofreció unos terrenos". De hecho, según la Jaén Merece Más, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, habría apuntado que el asunto de los terrenos se tratará en un futuro convenio que no llegará hasta finales de año.

Para Jaén Merece Más, estos datos demuestran que "Córdoba no dispone de los terrenos porque no sabía nada de la base Colce, como se viene denunciando desde Jaén", y "van buscando terrenos que, o bien son inundables, o se encuentran en zonas protegidas o no cumplen con normativas de seguridad, o hay que expropiar".

La plataforma ha apuntado que la semana que viene acudirá a los tribunales de Madrid para denunciar "la arbitrariedad" en la designación de ubicación de la base Colce. "En democracia, la sociedad se merece conocer con absoluta transparencia el proceso y los criterios para la ubicación de esta sede que supone una inversión de más de 350 millones de euros de dinero público y la creación de miles de empleos", recoge el comunicado.

Señalan que la disposición inmediata de financiación fue otro de los argumentos de la ministra Robles para defender a Córdoba, aunque en el protocolo recién aprobado por el Ayuntamiento cordobés evidencia que el Consistorio "no dispone de los 25 millones de euros que dijo que aportaría y quedará supeditado a la petición de un préstamo que aún ni siquiera ha sido solicitado, lo que pone contra las cuerdas al Ministerio de Defensa y cuya titular justificó que Córdoba sí disponía de esa financiación inexistente".

Además de ello, se recoge que la Junta de Andalucía va a financiar 100 millones de euros al proyecto para Córdoba, cuando Jaén ya contaba con esa misma partida "comprometida por la Junta antes de que Córdoba apareciera en escena".

La plataforma ha insistido en que la candidatura de la ciudad de Jaén contaba, además, con el respaldo del Parlamento Andaluz que aprobó en noviembre, por unanimidad, que la capital jiennense fuera la candidata andaluza para albergar la sede logística Colce.