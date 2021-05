El famoso de realities Josh Duggar es acusado de pornografía infantil, pero puesto en libertad con cargos

Uno de los participantes más conocidos del reality 19 Kids and Counting y Counting On, Josh Duggar, fue detenido hace pocos días acusado de tenencia de pornografía infantil. Ahora se ha sabido que será puesto en libertad con cargos, "pues no presenta riesgo de fuga ni es un peligro para la comunidad", según la Fiscalía.

Al personaje televisivo se le acusa de tener en su ordenador más de 200 imágenes pedófilas, entre ellas, vídeos y fotos de adultos abusando sexualmente de menores.

La dureza de las imágenes sorprendió incluso a los policías. "Entre los cinco peores casos que he visto", declaró uno de los agentes. Uno de esos vídeos mostraba a un hombre abusando sexualmente de dos niñas, de entre cinco y 10 años.

La investigación por estas imágenes comenzó en 2019, pero Josh Duggar era sospechoso de mucho antes, cuando se supo que habría abusado supuestamente de varias niñas menores de edad, incluidas cuatro de sus hermanas, cuando tenía entre 14 y 15 años, entre 2002 y 2003.

19 Kids and Counting y Counting On fueron dos programas de telerrealidad que seguían el día a día de la familia numerosa de los Duggar, de la que el ahora detenido es el hermano mayor.