Igea asume que Cs ha sufrido un "durísimo castigo" y pide "reflexión y autocrítica" sin buscar culpables fuera

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Igea ha analizado los resultados de la cita electoral en Madrid el pasado martes y ha reconocido que ha habido "premios" y "castigos muy severos" para "quienes han renunciado a gestionar intentando engañar a la población, desde el frentismo y la mentira", ha señalado en referencia al PSOE.

Para el vicepresidente de la Junta que Isabel Díaz Ayuso haya ganado unas elecciones bajo el lema de "libertad" es una buena noticia, mientras que ha insistido en que es "sorprendente" la pérdida "estrepitosa" de votos de PP y Unidas Podemos, "quienes gobiernan la nación".

En cuanto al partido en el que milita, Igea ha considerado que ha sufrido un "durísimo castigo" que debe llevar a la "reflexión y la autocrítica". "Hay que respetar la voluntad de los ciudadanos e intentar comprender qué nos han dicho", ha señalado.

"Si no hemos entendido que hay un mensaje esencial y que es el mensaje de una política liberal y de no tejer alianzas con un Gobierno que se salta los pilares esenciales", ha defendido Igea, quien ha insistido en que en un caso como este hay que "asumir la realidad" y "no responsabilizar a los votantes".