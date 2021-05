Ivana Icardi se sincera sobre su relación con el hijo de Hugo Sierra y Adara Molinero: "No me gustan los niños"

Ivana Icardi, exparticipante de Supervivientes 2020 y actual pareja de Hugo Sierra, al que conoció durante el reality, se ha sincerado sobre su papel de madrastra con Martín, el hijo que él comparte con Adara Molinero.

La relación de Ivana y Hugo comenzó en Supervivientes bajo la atenta mirada de los espectadores y de la exsuegra de Hugo, la madre de Adara, Elena Rodríguez, que también participó en esa edición del programa.

Al principio no se le otorgó mucha credibilidad a la pareja, pero un año después no solo siguen juntos, sino que viven en Mallorca y la argentina está esperando una niña de Hugo. En su canal de Mtmad, Ivana ha querido hablar y aclarar dudas sobre cómo es su relación con el pequeño Martín.

"No les voy a mentir. No es algo fácil. Muchas veces no sabes cómo actuar", afirma al explicar que muchas mujeres en su situación le cuentan sus experiencias o le piden consejo a través de las redes sociales.

"Un niño pequeño se va a adaptar más fácilmente. Entrar en el corazón de un niño mayor es más difícil. En ese sentido para mí está siendo mucho más fácil, él ya se familiarizó conmigo", explica la joven añadiendo que Martín, de dos años de edad, la llama Nana.

No ha sentido que el niño la rechace ni que Hugo la deje de lado por él. Sin embargo sí dice que ella haría ciertas cosas de otra manera, pero no se mete en la forma en la que lo hace su pareja que, además, pasa poco tiempo con su hijo.

Ivana Icardi (@iicardi7) se sincera sobre su faceta como ‘mamá postiza’: “Te juro que me mata de amor" https://t.co/z1Av0jXtv8 pic.twitter.com/Ost4FnLV44 — mtmad (@mtmad) May 6, 2021

"Una siempre siente que tiene que estar en su posición. No te pases, no es tu hijo y yo lo tengo clarísimo", explica aconsejando a las madres que le escriben. "No me gustan los niños. No soy una persona que adore estar jugando todo el día con los niños", confiesa, pero aclara que eso no quiere decir que no lo quiera, sino que no se ve capaz de pasar tres horas seguidas jugando con él.

Hugo solo ve a su hijo una semana al mes e Ivana dice que cuando se va al padre se le escapan unas lágrimas: "Nos da mucha pena cuando el niño se va porque lo vemos una semana al mes, excepto los meses que los padres tienen el acuerdo firmado, que es en Navidad y las vacaciones de verano".

Hilo de lo que ha dicho Ivanna sobre el hijo de Adara. pic.twitter.com/HHgHl5g7is — Cristina💫✈ (@Criis_adarista) May 6, 2021

Explica que normalmente es la abuela de Martín, la madre de Hugo, la que viaja para recoger al bebé en Madrid, donde vive con Adara, y llevarlo a Mallorca. No obstante, a veces es la pareja la que se desplaza. "En esas ocasiones he querido quedarme al margen, me aparto y de dejo que Hugo le entregue el niño a su madre, también como forma de respeto".

No dice llevarse mal con Adara Molinero, madre de Martín, pero tampoco bien: "No tenemos relación porque de las cosas del niño, que es lo único que nos une, se encarga Hugo". Matiza que las veces que se han visto no ha surgido una conversación y que a ella no le gusta forzar esas cosas y añade que Adara "tiene que estar supertranquila" con respecto a ella.