Una adaptació del Lazarillo de Tormes amb rap i flow arriba a la Sala Off de València amb 'Lázaro'

20M EP

NOTICIA

La Sala Off de València estrenarà dissabte que ve 8 de maig 'Lázaro', una adaptació lliure de la clàssica novel·la picaresca 'El Lazarillo de Tormes' que acompanyarà al públic durant els caps de setmana fins al dia 23 de maig. Es tracta d'una proposta molt atractiva per als espectadors joves que no els deixarà gens indiferents", auguren des de l'espai cultural.