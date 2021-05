Detingut un home després de causar danys en 18 vehicles i lesionar a un agent a Alzira (València)

Els fets van tindre lloc sobre les onze i quart de la nit del dimecres a Alzira, quan una patrulla va ser comissionada per la Sala del 091 perquè es dirigira al carrer Lepanto, on pel que sembla, un home estava saltant sobre els cotxes i havia trencat un gran nombre de retrovisors a patades, segons han informat les forces de seguretat en un comunicat.

Els policies es van presentar ràpidament en el lloc, on van localitzar diversos veïns que van manifestar que havien gravat com un home jove donava patades a diversos retrovisors dels cotxes al llarg del carrer.

Els policies, amb la descripció del sospitós, van donar diverses batudes i van ser requerits per un home que va manifestar que hi havia un jove trencant retrovisors a pocs metres, per la qual cosa els agents es van dirigir al lloc. Van localitzar un individu agotnat en un portal que encaixava perfectament amb les característiques aportades i visualitzades en el vídeo dels veïns.

El sospitós, en ser descobert pels agents, va començar a increpar-los i va arribar a propinar-li una patada a un dels policies, moment en el qual va haver de ser reduït i detingut com a presumpte autor d'un delicte d'atemptat a agent de l'autoritat i un altre de danys.

Els agents van poder comptabilitzar 18 vehicles amb danys, encara que és possible que siguen més, segons la Prefectura. El detingut, d'origen equatorià i sense antecedents policials, ha sigut posat en llibertat no sense abans ser advertit de l'obligació de comparéixer davant l'autoritat judicial quan para açò anara requerit.