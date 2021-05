El PAR se muestra en contra del peaje que el Gobierno de Sánchez quiere imponer en las autovías

Guerrero ha subrayado que dicha imposición resulta "improcedente" para Aragón, una Comunidad Autónoma, ha significado, que viene reclamando "históricamente" a los gobiernos centrales de turno, de uno u otro signo político, aquellas infraestructuras "necesarias para ayudar construir futuro en Aragón". Lo que quiere decir, ha añadido, que "falta mucho camino por recorrer para estar al mismo nivel que otras Comunidades Autónomas".

Por eso ha exigido al Gobierno central que "antes de desarrollar un sistema de pago por uso de las vías, cumpla con Aragón".

El portavoz del Partido Aragonés ha apuntado que la pandemia ha provocado efectos lesivos en la sanidad y en la economía; en las familias aragonesas, en las pymes, en los autónomos y, en este sentido, ha advertido de que "toca" contribuir desde Madrid a la ansiada recuperación, como se está haciendo en Aragón.

"Es impensable que con estas medidas que quiere imponer el Gobierno de Sánchez nos acerquemos a la ansiada recuperación por la que estamos trabajando en Aragón, por eso no lo aceptamos".

No es de recibo, ha expresado Jesús Guerrero, que tengamos que estar "reclamando lo nos corresponde para no ser menos que otros, que no se reconozca nuestra reclamación y que, además, tengamos que decir amén, y acatar este tipo de medidas sin que anteriormente se haya reconocido nuestra realidad".

EIVINDICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

"Desde el PAR, seguimos defendiendo y reclamando elCorredor Cantábrico-Mediterráneo, el Canfranc y la Travesía Central Pirenaica (TCP) como obras prioritarias para Aragón en materia de transporte y logística, y para vertebrar el territorio", ha asegurado. También las obras pendientes del Pacto del Agua; las inversiones en el ferrocarril de Teruel; el desdoblamiento de la 232, la N-II.

"Todas aquellas esenciales para proporcionar desarrollo, vida y futuro a los aragoneses más aún en estos momentos tan duros", ha finalizado Guerrero.