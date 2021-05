Coronavirus.- Les Corts urgeixen a alliberar les patents de vacunes amb el rebuig de l'oposició

Aquesta proposició no de llei (PNL) ha tirat avant amb el suport dels grups del govern valencià (PSPV-Compromís-UP) i el rebuig de l'oposició (PP, Cs i Vox).

Precisament aquest dijous, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha urgit davant el Comité de Regions a revisar el sistema actual de patents per a aconseguir una vacunació universal ràpida que "acabe amb el drama humà i econòmic" de la pandèmia, per al que ha advertit que "ni la burocràcia ni l'interés de les grans farmacèutiques poden ser un obstacle". "Esperar no és una opció", ha constatat.

La iniciativa també insta el Consell a reclamar, en el si de la Unió Europea, l'adquisició de les vacunes disponibles que compten amb l'eficiència i les valoracions pertinents, amb l'objectiu de "salvar el major nombre de vides possible" i així evitar que el virus es convertisca en endèmic en alguns països.

En la seua intervenció, durant el debat d'aquest dimecres, la síndica d'UP, Pilar Lima, va censurar que l'Organització Mundial del Comerç (OMC) "va tornar a perdre" la setmana passada l'oportunitat d'alliberar les patents perquè "la UE i els Estats Units segueixen protegint els interessos de les farmacèutiques".

Al seu juí, és molt preocupant que les administracions es neguen a recolzar la proposta de Sud-àfrica i Índia per a la suspensió de les patents, una petició que compta amb el suport de 40 organitzacions internacionals, 388 europarlamentaris, ex-mandataris i premis Nobel.

Des d'Espanya i altres països europeus, la societat civil ha impulsat la iniciativa Right to Cure, recolzada per un milió de firmes per a exigir a la Comissió Europea que "deixe de protegir el monopoli de les farmacèutiques perquè té l'obligació ètica de llevar barreres per a la vacunació global".

"La vacuna és una urgència sanitària, un clam social i, per tant, un deure polític universal", va resumir la portaveu 'morada', alertant que la situació actual de la Índia demostra que "ens enfrontem al virus amb una mà lligada a l'esquena".

LA VACUNACIÓ GLOBAL, "EN ESCAC"

Després d'al·ludir a la fraternitat entre nacions, Lima va advertir que la suspensió de l'exportació de vacunes de la Índia "posa en escac l'estratègia de vacunació global", mentre "la crua realitat és que la Comissió segueix agenollada enfront dels laboratorisfarmacèutics".

"Fins a quan anem a seguir permetent que els dogmes neoliberals ens impedisquen entendre la vacuna com un ben públic?", es va preguntar, perquè "no ens podem quedar en silenci mentre se segueixen perdent vides".