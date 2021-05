El PSPV demana en Les Corts "frenar" el tancament de l'Institut Francés de València

A través d'una Proposició No de Llei (PNL), presentada per la portaveu de Cultura del grup parlamentari socialista, Trini Castelló, sol·liciten que rectifique per a evitar el tancament d'un "referent cultural des de fa més d'un segle per a la Comunitat Valenciana" i adverteix que la decisió anunciada el passat 29 d'abril de reduir els centres culturals francesos en l'estranger "ignora el valor cultural i de vertebració social que aporten aquest tipus de centres".

La diputada Trini Castelló ha recordat que l'Institut és "una entitat beneficiosa per a la ciutadania i que ha prestat nombrosos servicis en educació i cultura per a tot tipus de públic en la ciutat de València".

Per açò, ha posat en valor la importància que els governs "seguisquen promovent la cooperació cultural entre Espanya i França en tots els àmbits de la cultura".

"La cultura francesa ha sigut referent de modernitat en la nostra terra i molts dels seus referents culturals, acadèmics i socials van marcar les bases dels avanços que hui gaudim", argumenta.