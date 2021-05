Detinguda una parella que s'allotjava en un hotel d'Elx per a traficar amb droga en la ciutat

L'operació va arrancar quan els agents de la Policia Nacional d'Elx van ser alertats que en un establiment hoteler s'havia allotjat una persona buscada per un jutjat de Lleida que, a més, tenia decretat l'ingrés a la presó per altres dos jutjats de Lleida i Castelló.

Per açò, els agents es van personar en el lloc i van demanar als ocupants que obriren la porta, moment que van aprofitar per a tirar per la finestra el que, pel que sembla, eren substancies estupefaents, sense adonar-se que estaven sent observats per un dels agents que cobria les vies d'eixida en cas de fugida.

La parella, en veure la droga recuperada pels agents i veure's descoberta, va admetre els fets i va accedir al registre voluntari de l'habitació de l'hotel on s'allotjaven.

En el registre es van intervenir 34 bossetes de substància estupefaent, una bàscula de precisió, tres telèfons mòbils, un ordinador portàtil i més de set-cents euros en moneda fraccionada.

Els detinguts van ser posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de la mateixa localitat que va decretar presó preventiva per a tots dos.