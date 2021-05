L'EMT recupera el pagament en efectiu a bord a partir del dilluns

Segons ha informat l'empresa municipal en un comunicat, davant la pròxima fi de l'estat d'alarma, el Comité de Seguretat i Salut d'EMT s'ha reunit aquest dijous per a abordar aquest assumpte i fer balanç de les mesures contra la covid-19 que han permès garantir una mobilitat segura en els autobusos urbans durant la pandèmia.

L'empresa municipal mantindrà les mesures especials per a garantir que l'autobús "seguisca sent un espai segur", com l'obertura obligatòria de les finestres per a reforçar la ventilació o l'increment de la neteja i desinfecció diària de tots els vehicles, entre unes altres.

El sistema de ventilació dels vehicles garanteix una bona qualitat de l'aire interior, amb taxes de renovació de l'aire cada tres minuts sense climatització i cada 32 segons amb climatització. A açò se suma la ventilació natural que es produeix amb l'obertura de finestres i de les portes de passatgers, que s'obrin i tanquen cada dos minuts de mitjana.

Segons assenyala l'emrpesa, estudis científics indiquen que l'ús de mascareta, els sistemes de ventilació i renovació de l'aire i la neteja i desinfecció diària garanteixen un viatge segur en el transport públic, on el risc de contagi és inferior a l'1%.

D'altra banda, i a fi d'oferir més opcions de pagament a les persones usuàries, l'entitat treballa en el procés de renovació del sistema de taquillatge a bord dels autobusos que permetrà evolucionar cap a nous mitjans de pagament, com la targeta de crèdit o els codis QR, i realitzar futures integracions amb altres servicis públics i maneres de mobilitat sostenible.