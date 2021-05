Cvirus.- Experts adverteixen d'un augment en els trastorns d'alimentació en adolescents a causa de la pandèmia

En concret, l'Unitat de Salut Mental de l'Hospital Universitari de Torrejón (HUT), gestionat per aquest grup sanitari, ha detectat un "augment important" de trastorns de la conducta alimentària, sobretot a partir de l'últim trimestre de 2020 i que tenen el seu origen en l'inici de la crisi sanitària o en els mesos posteriors.

"En la consulta de Psiquiatria infantojuvenil hem vist un increment de casos preocupant, amb molts pacients que arriben en un pes molt baix, i que situen l'inici del trastorn en els primers moments del confinament", explica la psiquiatra infantojuvenil de l'HUT, Sara Antón.

La doctora detalla que, en general, "es tracta de pacients més joves, amb una edat mitjana de 13 anys, a l'inici de l'adolescència" i li crida l'atenció "un major nombre d'homes afectats, en relació a l'augment total de casos".

"Generalment -prossegueix- es tracta de pacients amb sobrepés, més o menys acusat, que han anticipat que anaven a engreixar durant el confinament i es troben en una fase inicial de l'adolescència, en la qual són més conscients del seu cos i es preocupen molt per la seua imatge personal".

Pel que fa als adults, endocrins d'aquest grup sanitari coincideixen que la pandèmia ha propiciat hàbits d'alimentació erronis i un pitjor control de l'ansietat en la ingesta d'aliments. Ruth Boente, endocrí de l'Hospital Ribera Povisa, assegura que "en general durant la pandèmia, els pacients amb sobrepés o obesitat descuren més els seus hàbits d'alimentació i sobretot l'exercici, i ho atribueixen a la por uns i a l'avorriment altres".

No obstant açò, explica que també té casos que han aprofitat per a cuidar-se més. "La sensació és que els pacients psicològicament més forts i optimistes veuen i aprofiten la part positiva de la pandèmia", afig.

Per al seu company Guillermo Negueruela, endocrí en l'Hospital Universitari del Vinalopó, la pandèmia "ha fet augmentar la freqüència dels patrons d'alimentació disfuncionals".

PICOTEJAR

"Als pacients els està costant més controlar el menjar entre hores o picotejar, així com l'ansietat per la ingesta de menjar, i falta de motivació per a menjar bé i cuidar-se", assegura aquest especialista, que divideix en dos grans perfils a aquests pacients: els grans menjadors, que asseguren que no s'assacien fàcilment; i els que picotegen, que mengen molt ràpid i a deshora. Recorda el doctor Negueruela que aquest problema se suma al que ja teníem abans del Covid: "el 50% de la població té sobrepés o obesitat".

Els trastorns d'alimentació més habituals detectats aquests últims mesos en xiquets i adolescents són trastorns d'alimentació restrictius, encara que amb el temps, segons explica la doctora Antón, "poden complicar-se, presentant característiques bulímiques".

"Conductes que inicialment es percep en la família com alguna cosa positiu, relacionat amb l'autocura, progressivament se'n va transformant en un trastorn", afig. Per açò recomana estar molt pendent de "qualsevol canvi important en els hàbits d'alimentació i exercici, si l'adolescent mostra una preocupació excessiva per la imatge corporal o si es pesa moltes vegades".

En eixa cura "a voltes excessiva de la imatge", expliquen, tenen un protagonisme especial les xarxes socials. Nuria Lázaro, infermera especialista en Salut Mental i coordinadora del Programa de Trastorn d'Alimentació de l'HUT assegura que "estan cada vegada més de moda les pàgines que parlen d'alimentació i nutrició, que poden ser un arma de doble tall quan els seus missatges es converteixen en pensament nuclear, i determinen la conducta".

En opinió de la doctora Boente, endocrí de l'Hospital Ribera Povisa, "hem de treballar perquè els nostres adolescents i joves siguen capaços de realitzar una alimentació variada, que no eviten o rebutgen certs grups d'aliments, ni menjar acompanyats". "Una pèrdua de pes inesperada juntament amb l'anterior ha d'alertar-nos sobre un possible trastorn de l'alimentació", assegura.

A més, recorda que "és important assegurar que els nostres majors tinguen una dieta diversa, ja que amb freqüència la van fent més monòtona". "Amb l'edat -apunta- és freqüent la pèrdua de gust, olfacte i apetit, els problemes de masticació i hem d'oferir varietat d'aliments, amb presentació atractiva i enriquir els plats amb fruita seca mòlta o llet en pols".

Finalment, el doctor Negueruela, especialista en Endocrinologia de l'Hospital Universitari del Vinalopó, recomana "incorporar l'exercici físic diari, la dieta mediterrània, tindre una vida activa, conrear el suport familiar i les relacions socials a pesar de la pandèmia". I sobretot, no descurar l'educació sobre la salut entre els xiquets i adolescents.