Clara Sánchez insta a reflexionar sobre "la miseria en que se asienta la excesiva riqueza"

Así lo explica la autora, en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la presentación de la obra, que publica Planeta. Sánchez señala de dónde surgió la idea de esta historia: "Era fascinante ver cómo en un espacio reducido se codeaba el mundo normal de la calle con el poder y el dinero en mayúsculas; el derroche con la supervivencia; chicas en bikini con princesas encerradas en lujosos abayas y velos. Y entonces a una chica en bikini la llamé Sonia y a una de las princesas la llamé Amina. Y desde el momento en que se ven la princesa Amina comienza a envidiar la vida de Sonia, una simple camarera. A partir de este momento Sonia cae en una trampa terrorífica".

La escritora, cuya vida ha estado marcad por la luminosidad, traslada, sin embargo, algunos puntos oscuros de la sociedad a sus tramas. "Me he criado en València y de adulta he vivido siete años en Dénia", recuerda la autora, que agrega que, precisamente por eso, tiene impresos en ella "el mar, el sol, el cielo azul, el calor y la arena de la playa".

"Cuando en un espacio tan luminoso y blanco se produce algo malo, -prosigue- oculto, peligroso, es como una mancha oscura que arranco para mis novelas". Así nació 'Lo que esconde tu nombre', una de sus obras anteriores, sobre la pervivencia de nazis en el área mediterránea y ahora esa "mancha oscura se ha trasladado a Marbella, en que el dinero fácil ha desviado la mirada de estos exóticos y corruptos visitantes".

FUGA "VIRAL"

Clara Sánchez detalla que el personaje de Amina está basado en "las muchas princesas árabes que han tratado de huir de sus dueños maridos, padres, hermanos e incluso hijos arriesgando su vida". Muy pocas lo han conseguido, otras han sido apresadas y encerradas. "El último testimonio que tenemos en este sentido es el de Latifa, cuyo vídeo narrando su fuga se ha hecho viral, un empeño que se remonta al año 2000 y que desde entonces me rondaba por la cabeza para encarnarla en Amina", apunta.

La narración comienza de una manera "suave": Sonia es contratada en un lujoso hotel de Marbella como camarera. Ese verano se produce la ansiada llegada de la familia real saudí, y ella es destinada a servir a las princesas. Con el paso de los días y del trato, le proponen dar clases de español en el palacio. Ella acepta y a partir de este momento nos adentramos a través de los ojos ingenuos de Sonia en un mundo de alfombras, sedas, oros y todo tipo de lujos. Y conoce de primera mano la triste vida de unas mujeres que, teniéndolo todo, no tienen nada.

Al respecto, la autora reflexiona sobre un hecho: "La larga lista de princesas en fuga debe hacernos reflexionar sobre la miseria en que se asienta la excesiva riqueza".