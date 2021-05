Ana Rosa dice estar ansiosa por vacunarse: "Quiero mi segunda dosis y de mi AstraZeneca"

Los colaboradores de El programa de Ana Rosa han sacado a la mesa debate de este jueves los paquetes de viaje con vacuna que prometen algunos países para fomentar el turismo de cara la temporada de verano. Países como Serbia o Arabia Saudí ofrecen paquetes para conocer varias ciudades y regresar a casa vacunado.

Los precios oscilan alrededor de 700 euros por semana, algo que ha llamado la atención de la presentadora: "2.500 euros 23 días no me lo creo ni...vamos, eso debe ser el avión y la primera noche". "Yo porque ya tengo la primera de AstraZeneca, que cuando me la pusieron ya había dudas y aún así me la pusieron. Que me pongan la segunda y de mi AstraZeneca", ha comentado la comunicadora.

La presentadora ha querido disipar cualquier duda sobre la fórmula de la farmacéutica británica y ha añadido: "Yo estoy encantada y agradecida". Además, ha vuelto a insistir: "Quiero mi segunda". Volviendo al tema de los paquetes de viaje, Quintana ha bromeado: "Si no Maldivas no es mal sitio para ponerse la vacuna".

Ana Rosa lo tiene claro: "Que me pongan la segunda dosis y de mi AstraZeneca" #AR6M https://t.co/gz96A5WUrY — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) May 6, 2021

"O para no ponérsela", ha respondido Javier Ruiz incidiendo sobre le bajo coste del paquete de viajes. Verónica Fumanal ha fantaseado con la idea de visitar Cuba y Ana Rosa le ha interrumpido: "Yo en vez de ponerme la vacuna cubana, meterme un mojito floridita". La colaboradora ha bromeado que lo dice porque le encantaría tomarse un mojito en la Habana. "Pues, mojito sí, vacunita no", ha sentenciado la conductora del programa.