AMP.- Bonig, emocionada, deixa l'acta i el càrrec de portaveu en Les Corts "amb pesar" al no tindre la confiança del PP

"Em vaig perquè no compte amb la confiança de la direcció del PP", ha admès, però per "respecte" a la institució, a les sigles del partit i als votants i militants, ha decidit donar "un pas al costat" i no presentar-se a les primàries.

Així ho ha indicat en una roda de premsa convocada d'urgència, prèvia a la Junta que convocarà el pròxim congrés regional, i en la qual s'ha mostrat emocionada i amb llàgrimes per a assegurar que ho fa "al seu pesar" i "amb pesar" perquè li haguera agradat tornar a tindre una "segona oportunitat" d'arreplegar el fruit d'un treball que ha defès i del que es va encarregar en els moments més durs. Bonig ha afirmat que així li ho va manifestar al secretari general del PP, Teodoro García Egea, i al propi president del partit, Pablo Casado.

Així, ha insistit que volia presentar-se: "Creia que tenia la confiança, però se'm va dir que no. Entendrien que hi ha un millor candidat". Per açò, per a "fugir d'eixos egoismes i pensant en les sigles i en la situació tan complicada i difícil" no es podia "anar a un xoc i una guerra". "No ha sigut una decisió fàcil, ha sigut molt difícil, però crec que que ha sigut coherent", ha agregat.

"Sóc una persona que he donat la cara sempre, no m'he amagat mai", ha dit, s'ha definit com a "espanyola, bona valenciana, orgullosa de ser del PP", del que "ha sigut, sóc i seré militant".

També ha agraït a la direcció nacional que li hagen oferit "coses": "Però no vaig entrar en política per càrrecs. Vaig entrar per convicció i per principis", ha asseverat, al mateix temps que ha indicat que va entrar "aconseguint càrrecs perquè la gent ha confiat" en ella. "No demane absolutament res", ha agregat.

"Lliure vaig ser per a entrar i lliure sóc per a eixir", ha manifestat. En aquest sentit, ha indicat que ara "prendrà distància", però ha apuntat: "Hi ha moltes formes de fer política, en primera línia o en segona, en les fundacions o en la societat civil". "No té perquè ser exclusivament en càrrecs públics", ha agregat.

SIS ANYS COM A PRESIDENTA

Bonig ha repassat la seua carrera des que en 2007 accedira a l'alcaldia de la Vall d'Uixó, amb "dos majories absolutes consecutives"; després, la conselleria d'Infraestructures i Medi ambient "que ara són tres consellerias en el Govern de Puig" i des de 2015, síndica en Les Corts i presidenta del PPCV, la primera dona a ostentar aquest càrrec.

"M'ha succeït pràcticament de tot", ha assenyalat, i ha destacat "l'alegria" i el "treball extraordinari" del seu equip, però també la "basca i la vergonya" per la conducta de "alguns que han entelat l'immens treball de tants càrrecs del PP i que hem hagut de pagar tots". "M'han avergonyit, m'avergonyixen i em seguiran avergonyint", ha indicat.

A més, ha destacat que van estar a "4.311 vots" d'aconseguir governar amb Vox i Ciutadans en aquesta legislatura i que li haguera agradat "demostrar-li al poble valencià aquest projecte". No obstant açò, ha advocat per "deixar pas a les persones que gaudeixen del beneplàcit de Génova" perquè tinguen la "mateixa oportunitat" que va tindre ella.

També ha apuntat que la Comunitat Valenciana ha sigut la "'avanzadilla'" del govern d'esquerres, així com la de "la defensa de la llibertat". "Jo vaig parlar de la defensa de la llibertat, que volia un PP que recuperara l'ànima perduda de tant gestionar", ha assegurat, i ha insistit a defendre un PP "sense complexos".