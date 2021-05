Adele reaparece en Instagram por su cumpleaños mostrando de nuevo su gran cambio de imagen

Hace justo un año, el 6 de mayo de 2020, la cantante británica Adele sorprendía a sus seguidores de Instagram con una imagen en la que se notaba un gran cambio físico por su parte.

Desde entonces, aunque la intérprete no suele prodigarse mucho por esta red social, las fotos suyas que ha ido subiendo han cosechado un enorme éxito de likes y revuelo por verla.

Con motivo de su 33 cumpleaños, Adele ha querido compartir algunas instantáneas con sus fans, a las que ha acompañado del texto: "Thirty Free". Se trata de un juego de palabras entre la cifra treinta y tres (los años que cumple) y el término libertad en inglés.

La primera es una imagen en blanco y negro en la que aparece sin rastro de maquillaje y luciendo una larga melena, en la siguiente se ve a la artista disfrutando de un baño en el mar y en la tercera aparece bailando o girando sobre sí misma con un vestido estampado.

La foto acumula ya más de cinco millones de 'me gusta' en Instagram y ha generado los comentarios de compañeros de profesión, amigos y familiares que no han querido dejar escapar la ocasión para felicitarla o para preguntarle directamente cuándo sacará nuevo disco, algo sobre lo que la cantante aún no se ha pronunciado.

Entre estas personas están Ellen DeGeneres que le ha dicho "¡Feliz cumpleaños! Espero que ese sea el nombre de tu próximo álbum", Millie Bobby Brown que ha sido escueta afirmando "Te quiero. Eso es todo" o la actriz Marion Cotillard que la ha felicitado con un "¡Feliz cumpleaños mujer mágica!"