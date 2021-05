Hosteleros riojanos solicitarán medidas cautelares ante "incoherencias" del nuevo Plan del Gobierno tras el 9 de mayo

Así lo ha anunciado el abogado, Adolfo Alonso de Leonardo Conde, quien ha calificado el nuevo Plan de Medidas (que contempla tres escenarios, bajo, medio, alto y otro más intensificado) como "el día de la marmota" porque "cada semana nos toca evaluar nuevas medidas y disposiciones".

Nuevas medidas que, como ha explicado, "nos generan estupor y dudas varias" porque "no dejan claras muchas cuestiones". Además, ha asegurado, "en este nuevo Plan echamos en falta referencias a informes técnicos o científicos que realmente justifiquen estas medidas".

En este sentido, ha continuado, "el Plan hace referencia genérica a la situación pandémica en la región pero no se explica por qué esas medidas se adoptan y no otras". Todo ello "desde el punto de vista jurídico" genera "lagunas" porque "para establecer restricciones del 50 por ciento o el consumo en barra, el Gobierno debe justificar esa decisión y decir por qué es perjudicial".

Ante esta situación, el abogado ha lamentado que "no sabemos con qué intenciones hacen los planes en el Gobierno de La Rioja" y ha criticado que, además, en el nivel 3 intensificado "el Ejecutivo dice que se pueden adoptar medidas que afecten a derechos fundamentales" siempre y cuando dé el visto bueno la Justicia pero, como ha querido explicar "recordamos a la comunidad autónoma que no se puede adoptar el confinamiento perimetral en la medida que afecta a la movilidad porque solo se puede hacer bajo el paraguas del estado de alarma".

El abogado también ha criticado que, al igual que, cuando toda la comunidad autónoma está a un nivel -en estos momentos y según el actual 'Semáforo' en el 4- sí que se contempla que ciertos municipios, según su incidencia, esté en un nivel superior pero, ante ello, se pregunta: "¿Y por qué no puede ser al revés?. Es decir, ¿por qué un municipio que presenta buenos datos tiene que permanecer en el nivel '4' cuando podría estar en el '2', por ejemplo?".

"No entendemos por qué no existe esa posibilidad. Se justifican en que somos uniprovinciales pero no entendemos esa decisión", ha explicado.

El abogado de los hosteleros riojanos critica, además, que en el plan actual (que recordamos estará vigente hasta el domingo), las actividades estaban clasificadas en función de su riesgo, por ejemplo hostelería-riesgo alto o comercio-riesgo medio. Esto determinaba las restricciones pero "en el plan que entrará en vigor el domingo no lo están, se ve que generaba problemas y se lo han cargado".

También cree que en el nuevo Plan, en el que se especifican los tres niveles más uno intensificado, "no contempla el nivel 0, es decir, el de la nueva normalidad. No hay un nivel para ello y, por tanto, se pregunta: ¿Qué indicadores hay que cumplir para llegar a esa nueva normalidad?".

Con esto, ha afirmado, "el ocio nocturno que no abre en ninguno de los niveles está abocado a cerrar porque la nueva normalidad no va a llegar nunca".

Con estos parámetros actuales, ha continuado, "no habrá nueva normalidad y como mucho estaremos en el nivel 1".

También cree confuso la información sobre el uso de mascarillas que recuerda "sigue siendo obligatorio".

Entre las "incoherencias" que observa el abogado destaca, además, que "establecen límites en los horarios de los bares pero esto generará que la gente, sin límite de horario nocturno, se junte en bajeras, chamizos, casas... Aquí no hay ningún control de ningún tipo".

"Estas medias, lejos de contribuir al objetivo que se plasma en el plan que es reducir la incidencia de Covid van a generar el efecto inverso. Fomentará otros focos de transmisión", ha afirmado.

INCOHERENCIAS

Por todo ello, asegura, "estamos ante numerosas incoherencias, a pesar de que sabemos que no es sencillo hacer este Plan pero parece que no ha tenido la reflexión profunda que requiere. Las medidas no se pueden adoptar a las bravas, hay que justificarlas".

Ante esta situación, el abogado ha anunciado que presentarán, previsiblemente la próxima semana, un recurso contencioso administrativo así como la solicitud de medidas cautelarísimas en las que informarán sobre las incoherencias de estas medidas. Entre ellas, el abogado considera que "lo más factible" es que prosperen las relacionadas con el ocio nocturno, los horarios de cierre y el aforo.

Por su parte, el presidente de los hosteleros riojanos, Francisco Martínez Bergés, ha criticado que "con este nuevo plan se da pie a que la gente se reúna en otros lugares una vez cierran los locales hosteleros".

"A nosotros no nos hubiera importado estar más tiempo como estábamos hasta ahora pero sí que hemos dicho que el día que se hiciera la apertura fuera más extensible para evitar que se generen otros focos de transmisión".

El Gobierno -ha lamentado- "suelta a todo el mundo pero a los negocios y a los hosteleros nos atan de tal manera que no tengamos ni para pagar, así ¿cómo piensan recaudar impuestos?".

También ha tomado la palabra el representante de la Asociación de Salas de Fiestas y Discotecas, Antonio Cendra, quien ha pedido al Ejecutivo regional que "diga a las claras" qué pretende hacer con el sector. "En ningún nivel del nuevo plan aparece la apertura del ocio nocturno, no sé si esto tiene una intencionalidad previa pero que lo digan de una vez para poder planificar nuestras vidas".

"No pueden seguir en esta situación. ¿Qué pretenden? Hacernos desaparecer a base de la ruina y el hambre?", ha reflexionado.