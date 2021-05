Detingut a Dénia per instal·lar una mini càmera espia en el bany de la seua veïna

La Policia Nacional ha detingut en Dénia (Alacant) a un home de 42 anys per presumptament instal·lar una mini càmera espia en el bany de la seua veïna. La víctima va relatar que l'arrestat es va oferir per a arreglar un focus en el seu bany i que, sobre la base de la confiança de bon veïnatge existent, li va deixar les claus del seu domicili, moment en el qual suposadament va aprofitar per a instal·lar la càmera de vigilància.