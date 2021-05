Martínez Dalmau anuncia per a enguany més de 21 milions d'euros per a ajudes al lloguer

Així ho ha anunciat el vicepresident segon i conseller de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, qui ha explicat que, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, entre 2008 i 2021 els lloguers van pujar un 9,20% a la Comunitat Valenciana, enfront del 4,43% dels salaris en eixe mateix període. Tot açò ha suposat una "espiral especulativa que ha convertit la vivenda en l'origen de moltes de les angoixes i preocupacions que afligixen a la ciutadania", ha asseverat.

D'ací, explica, que des de l'inici de la legislatura, la Vicepresidència Segona haja comprovat "la gran necessitat de suport institucional en matèria de vivenda que demandava una part important de la població valenciana". Un suport, ha remarcat, "que s'ha de mantindre i reforçar".

La convocatòria ordinària de les ajudes al lloguer del passat any va donar una resposta d'emergència que va permetre atendre les necessitats de 22.308 valencianes i valencians. "Solament en un any hem atès un nombre de sol·licituds equivalent a més de la meitat de les ateses entre 2015 i 2020", ha destacat.

En aquest 2021, "el sentit de responsabilitat respecte a les persones més afectades per la crisi habitacional ha d'estar més present que mai" i, per açò, la convocatòria d'enguany compta amb una dotació inicial de 21 milions d'euros.

Aquests fons que, en l'actual situació d'excepcionalitat econòmica i social provocada per la pandèmia, "es complementen amb les ajudes d'emergència, per la qual cosa en total es destinaran 32 milions d'euros per a pal·liar les necessitats habitacionals al mercat de lloguer, la major xifra mai pressupostada per a aquesta finalitat per part de la Generalitat Valenciana", ha ressaltat el vicepresident.

AUGMENT DELS LÍMITS DE RENDA

Una de les principals novetats de l'actual convocatòria és l'augment en la majoria dels municipis de la Comunitat Valenciana dels límits de les rendes mensuals de lloguer que puguen ser subvencionables. En concret, a València s'ha augmentat a 770 euros i a Castelló i Alacant a 680 euros.

Així mateix, es facilitarà la tramitació d'aquestes ajudes a través de la col·laboració d'ajuntaments i mancomunitats de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, juntament amb els municipis que integren la Xarxa Xaloc que també col·laboraran per a facilitar els tràmits.

La directora general d'Emergència Habitacional i Funció Social de la Vivenda, Pura Peris, ha insistit que enguany la presentació de les sol·licituds es realitzarà exclusivament de forma telemàtica, a causa de la situació sanitària provocada per la COVID-19.

REQUISITS PER A OPTAR

Per a sol·licitar les ajudes, la vivenda llogada haurà de ser la residència habitual i permanent de la persona arrendatària durant tot el període per al qual se sol·licita l'ajuda.

Els ingressos de les persones que consten, o no, com a titulars del contracte de lloguer hauran de ser iguals o inferiors a tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM). El límit serà de quatre vegades l'IPREM si es tracta d'una família nombrosa de categoria general o de persones amb discapacitat, i de cinc vegades l'IPREM quan es tracte de famílies nombroses de categoria especial o de persones amb discapacitat.

Per al desenvolupament del Programa Jove de Lloguer, Pura Peris ha destacat, que "a més es comptarà amb la col·laboració dels punts d'atenció de la Xarxa Jove" distribuïts al llarg de tot el territori de la Comunitat Valenciana. L'objectiu és donar la major difusió possible d'aquestes ajudes per a possibilitar l'accés dels joves a la vivenda, contribuint així a la seua emancipació.

Segons ha subratllat Martínez Dalmau, aquesta convocatòria exclusiva "sorgeix del compromís d'aquesta Vicepresidència amb el Consell Valencià de la Joventut d'articular una resposta immediata a l'extrema situació habitacional que pateix la joventut".

També durant enguany, ha anunciat la directora general d'Emergència Habitacional, s'implementarà l'accés a la compra de vivenda per a joves de menys de 35 anys, en municipis de xicoteta grandària, per a açò se'n va a destinar una inversió d'un milió d'euros.

A aquestes ajudes podran accedir les persones de menys de 35 anys, o si es tracta d'una unitat de convivència, tots els membres hauran de tindre aquesta edat. Un altre requisit és no haver rebut cap altra ajuda destinada al pagament de la renda de lloguer de la vivenda.

A més, no es podrà compatibilitzar amb percepcions de la renda bàsica d'emancipació, ni amb una altra ajuda per al pagament del lloguer del Pla de Vivenda 2018-2021, ni amb els quals amb aquesta finalitat puga concedir l'administració autonòmica, entitats locals o altres administracions, entitats públiques, organitzacions no governamentals o associacions que aporten una ajuda.

Per a fer arribar aquestes convocatòries a tot el territori de la Comunitat Valenciana es durà a terme una campanya de difusió dels dos programa d'ajudes.