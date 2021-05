Después de pasar unos días distanciados, Kiko Rivera ha querido pedirle disculpas públicamente a su prima Anabel Pantoja por borrarla de las redes sociales afirmando que ya no le aportaba "nada" en su vida.

El músico ha acudido al baúl de los recuerdos para rescatar una fotografía familiar en la que ambos aparecen posando en la comunión de la sevillana. "Cuando uno se equivoca, es bueno pedir disculpas", ha avanzado en Instagram.

"No voy a permitir que esta fea situación me haga perderte. No está siendo fácil para mí, pero tú no tienes la culpa", rezan las siguientes líneas del sentido mensaje, cuyo único fin es bajar el hacha de guerra y llegar a una reconciliación.

La colaboradora de televisión ha compartido la publicación en su perfil incluyendo, únicamente, un corazón roto, lo que no aclara cuál es su posición al respecto. Eso sí, para ella, el dj siempre ha sido alguien fundamental en su vida: tras cualquier enfrentamiento, siempre han terminado haciendo las paces.

Fue la pasada semana cuando el marido de Irene Rosales intervino en Sálvame para anunciar la ruptura de su relación con su prima, que decidió abandonar el plató destrozada. "Yo me caracterizo por ser un tío sincero, y he dejado de seguir a mi prima porque no me aporta nada en mi vida", explicó él por vía telefónica.

Asimsimo, el exconcursante de GH Dúo continúa alejado de su madre, Isabel Pantoja, siendo su enfrentamiento el origen del resto de conflictos familiares que se han ido sucediendo a lo largo de los últimos meses. De hecho, según pudo saber 20minutos, no tiene intenciones de retomar la relación con la tonadillera.