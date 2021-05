Galiana diu que els actes de les Falles els ha de marcar Sanitat segons les restriccions per la Covid-19

Així mateix, el responsable municipal ha indicat que de moment no s'ha parlat de cap en concret i ha apuntat que quan se sàpien quins podrien dur-se a terme se celebrarà una reunió de l'assemblea de presidents per a analitzar la decisió.

Galiana s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit per a presentar els concerts de Vivers del pròxim mes de juliol, preguntat pels actes que podrien celebrar-se en unes pròximes festes falleres.

L'Ajuntament de València i representants de les Falles van mantindre dimarts passat una reunió amb la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, en la Taula de Seguiment de la Covid-19, per a abordar la possibilitat de celebrar aquestes festivitats.

Després de la trobada, Carlos Galiana va manifestar que Barceló va traslladar al sector que la Taula Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant la Covid-19 analitzarà aquesta setmana la celebració de festes patronals a la Comunitat Valenciana.

La responsable autonòmica va emplaçar el consistori i al món faller a mantindre una nova reunió dilluns que ve, després de la Interdepartamental de Sanitat, amb la finalitat de "aclarir cent per cent el tema de les dates i activitats falleres que es podrien realitzar".

Així, aquest dijous, preguntat per aquests actes, el titular de Cultura Festiva i president de la JCF ha exposat que "els actes els ha de marcar la Conselleria de Sanitat" en funció de "les restriccions que tinguem o no" davant la pandèmia.

Galiana ha afegit que "una vegada sapiem quan i com", les "dos preguntes que falta respondre", se celebrarà "una assemblea de presidents i presidentes" de comissions falleres "per a traslladar eixa decisió de la conselleria i prendre una decisió" sobre el desenvolupament dels actes.

En aquest sentit, preguntat per les activitats del programa que no es podrien fer, Galiana ha asseverat que "de moment, la conselleria -de Sanitat- no ha contestat a eixa pregunta". Igualment, respecte a si podria haver-hi una ofrena amb un recorregut barrat, ha insistit que "no s'ha comentat com seran els actes" i ha dit que "en l'ofrena sempre hi ha hagut tanques".

"EMMAGATZEMADES I NUMERADES"

L'edil ha parlat també del temps que es necessitarà per a traslladar als carrers els monuments fallers que es guarden en Fira València després de la suspensió de les Falles de 2020 per la Covid-19. Sobre aquest assumpte, ha destacat que estan "totes emmagatzemades i numerades" i ha estimat que quan se sàpia la data en la qual podran tindre lloc les festes en uns "deu o dotze dies podrien estar en el carrer".

D'altra banda, preguntat per si seria millor que les falles tingueren lloc al juliol per a poder preparar els actes de preselecció de les falleres majors, Carlos Galiana ha respost que no i que això "és igual, atés que "els temes posteriors a les Falles no van a incidir en quan seran" aquestes festes. "No hi ha problema", ha postil·lat.