Marisa Martín-Blázquez se defiende de las acusaciones de Rocío Carrasco: "Eso también es violencia contra la mujer"

Como cada miércoles, en el nuevo episodio de Rocío, contar la verdad para seguir viva se ha hablado de algunos nombres de diferentes rostros televisivos, y en esta ocasión la hija de la Jurado nombró a algunos tertulianos de Mediaset, especialmente de Marisa Martín-Blázquez, colaboradora de El programa de Ana Rosa y Viva la vida.

En concreto, Rocío Carrasco ha reaccionado a un fragmento del magazine matinal de Telecinco en 2013 en el que la citada periodista habló de la sentencia supuestamente relacionada con la agresión vivida en 2012, pero en esa época poco se sabía de este suceso, y ella misma lo demostró.

Martín-Blázquez dijo que, tras el juicio por este caso, la jueza falló que iban a seguir teniendo la custodia compartida y Antonio David lo recurrió: "Con el testimonio de la madre, de la niña y de él, la jueza interpreta que no debe ser tan terrible lo que ha sucedido".

Esta forma de restarle importancia al suceso, que no fue como la periodista estaba contando, porque la versión que se dio fue otra, molestó verdaderamente a Rocío Carrasco: "Marisa mete la pata hasta aquí también, porque donde el juez dice que se venga la niña conmigo es un procedimiento civil que no tiene nada que ver con el día 27 [el día de la agresión que se trató en otro juicio]".

Por ello, la protagonista del documental destacó que podía haber consultado las sentencias, pues era "tan fácil como informarse", y explicó como sucedió en realidad: "Eso no es verdad, es al contrario. El juez lo que determina es que él no tiene argumentos de peso para quitarme a mí la custodia de mi hija. O sea, que han hecho un batiburrillo de procedimientos y de historias que han creado la versión que ellos han querido, versión que es la que quiere el padre".

"Antonio David habla con Gustavo González desde hace mil años. Con Marisa también, y con Lydia Lozano, con Kiko Matamoros...", enumeró Carrasco. "Son brazos ejecutores torpes, porque se ponen en medio y se tiran al ruedo, y luego el torero se va y se quedan ellos con el toro".

Tras este fragmento del episodio 9, a Carlota Corredera le llegó un mensaje de la propia Marisa Martín-Blázquez en el que matizaba algunas palabras de Rocío Carrasco: "No soy ni he sido jamás el brazo ejecutor de Antonio David Flores".

"No he hablado jamás con él de este tema, ni de este ni de ninguno, vamos. Le he llamado alguna vez para preguntarle sobre algún tema y ni me ha cogido", aclaró.

Marisa tacha a Rocío de tener "malas intenciones" con su discurso

Este jueves, la periodista ha vuelto a hablar sobre el tema, esta vez a través de un story de Instagram, y ha criticado que, para hablar de feminismo y criticar la violencia se ataque a otras mujeres.

"Soy feminista y también estoy en contra de cualquier violencia, venga de donde venga", escribió. "Por eso no entiendo que, para intentar -supuestamente- defender el feminismo e ir contra cualquier tipo de violencia, se atente contra otras mediante insulto fácil y confundiendo -e intentando confundir con discursos malintencionados- a otras personas. Eso también es violencia contra la mujer".