Habla la tutora que tenía Rocío Flores cuando esta era joven: "Rocío Carrasco era una madre dedicada a su hija"

El último episodio de la docuserie de Rocío Carrasco ha versado sobre la relación que tenía con sus hijos, Rocío Flores y David Flores, y en el que ha explicado, en un momento muy emotivo, cómo fue la paliza que le dio la joven y los acontecimientos que siguieron. Quien ha hablado ahora de cómo vivieron aquellos días de primera mano ha sido María Jesús, la que era tutora de la hija de Antonio David cuando iba al instituto.

La profesora ha asegurado que la nieta de Rocío Jurado "no estudiaba mucho", pero que era "una niña normal y corriente, como cualquier adolescente que tiene una rebeldía". "Dejaba de estudiar, pero luego volvía a ello", ha sostenido sobre la actitud de la colaboradora de televisión en aquel entonces.

"¿Cuándo empezaste a saber de los problemas que tenía su madre con ella?", ha preguntado la periodista. "Prácticamente desde que empezaron, porque yo con Rocío Carrasco he tenido confianza desde el minuto uno", ha contestado, añadiendo que ella también fue la maestra de Rociíto.

Al ser cuestionada sobre cómo era Rocío Carrasco como madre, su respuesta no dejaba lugar a dudas, defendiendo a la empresaria: "Rocío era una madre preocupada por su hija. Era muy protectora. Le dábamos las noticias si había algún problema con los profesores y, por supuesto, si la llamaba para alguna reunión, venía físicamente. Si no podía porque no estaba en Madrid, hablábamos por teléfono, pero como el resto de los padres".

"Lo hacía con otras familias que no podían asistir, pero ella siempre se preocupaba por las notas y por el comportamiento o por cualquier devenir que hubiera en el colegio", ha dicho María Jesús, de quien también se quería saber si la hija de La más grande era "protectora".

"Sí, claro. Absolutamente protectora. Era una madre dedicada a su hija. Sobre todo, lo que ella hacía era tener un contacto más estrecho, en este caso conmigo, pero podía haber sido con cualquier otra persona, por la relación que teníamos, para que protegiera a su hija de cualquier cosa que pudiera pasarle alrededor", ha comentado.

La profesora ha asegurado que tenía constancia del seguimiento de la prensa, razón por la cual le "daba coraje escuchar que [Rocío Carrasco] no se preocupaba". "A mí me decía que tuviéramos cuidado con los paparazzi, porque de hecho se colaron alguna vez. Y en cuanto al día de la pelea, estuvo en pleno contacto con nosotros", ha agregado.

Ha explicado que el día de la agresión, además, Rocío Flores llegó al centro diciéndole a todo el mundo que su madre le había pegado. "¿Estuvisteis en contacto para intentar solucionar el conflicto?", ha preguntado la entrevistador, y María Jesús ha respondido: "Cuando ella pudo, claro, nos llamó".

El día de la agresión

Este testimonio refrendaba las palabras de Rocío Carrasco, quien explicó que tras la paliza, Paco, el conductor, lleva a la joven al colegio ante el cabreo de su padre, Antonio David, que amenaza con denunciarle si no trasporta a su hija a un cuartel de la Guardia Civil -donde tiene un contacto-.

"Paco le dijo que hiciera lo que creyera conveniente, que no tenía ningún problema, pero que él lleva a la niña al cole. La lleva al colegio. En el trayecto para llegar al colegio, yo llamo a Paco, porque necesitaba ir al hospital. Yo tenía la cabeza así... y tenía moratones por muchas partes del cuerpo. Tenía un ataque de pánico. Las pulsaciones no me bajaban", ha rememorado Rociíto, quien no quería que fuera Fidel quien la llevase.

"No quería que mi hijo me viera en esa situación. Fidel me metió en el salón y le preparó el desayuno al niño en la cocina. Paco tarda en recoger, porque dice que no se fía de que la niña se quede en el colegio. Me dijo que llamara al colegio para que me asegurara de que la niña estaba dentro", ha continuado.

Fue ese un momento crucial en la historia de la relación maternofilial, un punto de inflexión, tal y como ha recordado la propia protagonista del documental: "Hablé con su tutora porque estaba al tanto de todo. Yo a ella le cuento todo lo que ha pasado... La niña entra en el colegio y empieza a decir que se va con su padre. Pone al teléfono al padre con el director del colegio. El director le dice que no puede dejar salir a la niña y sin que su madre lo autorice. Me llamó Álvaro, el director del colegio. Le dije que la niña no podía volver a mi casa. Si el padre ha dicho que se la lleve quien sea y el padre lo autoriza, que se vaya".