Cvirus.- ITENE prova amb èxit en La Fe un dispositiu per a detectar covid en l'ambient d'espais tancats

Segons ha informat l'Institut Tecnològic de l'Embalatge, Transport i Logística, aquesta tecnologia s'ha desenvolupat en el marc del projecte de R+D ViriSens, recolzat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) a través dels fons FEDER.

El seu objectiu és el desenvolupament de solucions tecnològiques que permeten detectar la presència del SARS-CoV-2 i altres patògens de rellevància presents en l'aire d'espais tancats com a centres sanitaris, sistemes de transport públic o ambients industrials, on sempre s'acumula un gran nombre de persones i augmenta el risc de contagi.

En una fase inicial del projecte durant el mes d'octubre, aquesta tecnologia va ser optimitzada gràcies a la cooperació de l'hospital IMED València, en les instal·lacions del qual van poder fer-se assajos preliminars que van validar el potencial d'aquest sistema en la detecció de riscos biològics.

"Aquest dispositiu, portàtil, silenciós, de fàcil maneig i de baix consum, sintetitza les nostres capacitats per a aportar solucions tecnològiques que donen resposta als reptes presents aplicant coneixements avançats en monitoratge ambiental i biotecnologia", ha detallat Pedro Javier Rodríguez, cap del projecte ViriSens i expert en disseny funcional de nanomaterials i biosensors.

Entre el 8 de febrer i el 10 de març es van realitzar proves per a monitoritzar la presència del SARS-CoV-2 amb el prototip d'ITENE en habitacions de pacients amb covid-19 (ingressats en la UCI i en planta), així com en àrees comunes de la Fe on presumiblement no hi ha risc biològic i que es van usar com a prova de control. Aquestes proves es van realitzar gràcies a l'acord d'ITENE amb el Servici de Medicina Preventiva i Salut Pública del centre hospitalari.

ALERTA PRIMERENCA

El prototip que ha fabricat el centre tecnològic capta l'aire i processa partícules d'una determinada grandària, entre les quals es troben els bioaerosols de SARS-CoV-2, altres patògens greus i material particulat. Aquestes mostres es processen per a poder extraure una mostra vàlida amb la qual realitzar posteriorment una PCR.

D'aquesta manera, aquesta nova tecnologia permet la "alerta primerenca i el control de qualsevol risc biològic existent per a l'adopció immediata de les corresponents mesures de seguretat davant la presència del SARS-CoV-2 en espais interiors", explica l'institut.

L'equip, que va ser manejat fàcilment per personal investigador de l'Institut d'Investigació Sanitari Hospital La Fe, als quals es va formar prèviament, es va situar en diferents zones de les habitacions, entre un i dos metres de distància i en diferents situacions (pacients amb o sense mascareta, gitats, asseguts, alçats, etc.).

Per la seua banda, l'equip de l'Àrea de Seguretat, Salut i Monitoratge Ambiental d'ITENE que ha desenvolupat aquest equip ha treballat també en el desenvolupament d'un nou biosensor electroquímic que detecta de forma específica el virus SARS-CoV-2. Aquest dispositiu permetrà analitzar la presència del virus en mostres líquides i obtindre resultats en menys de 15 minuts, amb una "alta sensibilitat i evitant així el transport de les mostres al laboratori per a la seua posterior anàlisi per PCR".

Aquest biosensor pot ser utilitzat en el lloc d'assistència al pacient ('point-of-care') o complementant el sistema de captació de bioaerosols, la qual cosa oferirà "nombrosos avantatges per a una resposta ràpida davant la presència del virus SARS-CoV-2 en aire, però també per a detectar altres possibles riscos biològics".