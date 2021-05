Ferits 3 treballadors amb contusions i fractures en un accident laboral al Fondó de les Neus (Alacant)

Els fets van ocórrer sobre les 23.30 hores del dimarts, quan s'alertava el CICU d'un accident laboral en el municipi del Vinalopó Mitjà. En l'avís s'indicava que havien resultat ferides dos dones i un home després de ser colpejats per una màquina, mentre realitzaven treballs agrícoles.

Fins a allí, el CICU va mobilitzar unitat del SAMU i una altra de SVB, l'equip mèdic del qual del SAMU va assistir a una dona de 49 anys per fractura de turmell, a una altra treballadora de 43 anys per contusions en una cama i a un home de 35 anys per contusió en un turmell.

Després de l'assistència, els tres ferits van ser traslladats a l'Hospital del Vinalopó d'Elx en les dos ambulàncies que s'havien desplaçat el lloc de l'accident.