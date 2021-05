La pandemia puede haber puesto freno a reuniones sociales, viajes o proyectos vitales, pero no ha impedido seguir leyendo. Pase lo que pase, los libros siempre han estado y seguirán estando ahí para acompañarnos a lo largo de todas las etapas de nuestra vida. Por eso el leitmotiv de los Premios SM 2021 es "sigue leyendo", que supone al mismo tiempo optimismo, petición, recomendación y hashtag, porque hoy día casi todo va ya precedido de una almohadilla en internet.

Parece que la Covid-19 tampoco impide seguir escribiendo, porque esta 43ª edición de los premios SM ha contado con un récord de participación. Más de 450 manuscritos, el doble que el año anterior, han optado a los dos galardones por excelencia de la literatura infantil y juvenil en España, que aspiran a animar las vocaciones lectoras de niños y adolescentes y cuyos últimos premiados hemos conocido este jueves.

El premio El Barco de Vapor, que fue la primera editorial infantil lanzada en España hace más de cuarenta años, ha ido a parar a Beatriz Osés por Un bosque en el aire. Osés ya había ganado este mismo premio hace dos años por Los escribidores de cartas. Chiki Fabregat, con El cofre de Nadie, ha obtenido el galardón Gran Angular.

En palabras de Nando López, escritor ganador del anterior premio Gran Angular y maestro de ceremonias, se trata de dos obras en las que hay que aplaudir que "está muy presente la diversidad en todas sus formas”

El humor y la naturaleza son las dos claves de Un bosque en el aire, nacido de un chat sobre reforestación y que narra cómo Borja, de 12 años, descubre los árboles y la magia de la naturaleza al volver a sus raíces, al pueblo de su familia, en el que abundan los mayores de ochenta años y sus relatos. "Es un bosque con personajes como los de Amanece que no es poco", asegura Beatriz Osés, que desea que sus lectores, tras terminarlo, "sientan el impulso de plantar un árbol, igual que quería que tras leer 'Los escribidores' sintieran el deseo de escribir cartas".

El cofre de Nadie, protagonizado por Nadia, una adolescente adoptada en Kenia, se sustenta en la búsqueda de la propia identidad, "algo que está en todas mis novelas, porque está en todos los adolescentes", según su autora; que no quiere transmitir mensajes con el libro, sino "que los lectores se planteen preguntas".

Fabregat sueña con que en un futuro próximo "ya no haya que preguntar por qué hay una protagonista negra. Vamos por buen camino, pero creo que todavía falta mucho. Por suerte para nosotros como sociedad, los jóvenes tienen mucho más asumida la diversidad que nosotros".

"Por suerte para nosotros como sociedad, los jóvenes tienen mucho más asumida la diversidad que nosotros"

En la rueda de prensa en la que se han dado a conocer los galardones, también se ha reivindicado el valor de la literatura infantil y juvenil y se ha reflexionado sobre cómo incentivar la lectura a esas edades, sobre todo desde el ámbito escolar.

"A aquellos que crean que la literatura juvenil es de menor calidad, solo les diría que se asomen y la lean. No hay mejor defensa que leerla. Los niños y adolescentes son unos lectores muy exigentes, si les gusta tanto a ellos, ¿por qué creen que es?", apunta Chiki Fabregat.

"No escribo para niños o para jóvenes, escribo para el que me quiera leer. Lo tengo clarísimo. De hecho, cada vez que me invitan a un festival, digo "¡pero quiero la carpa buena, eh!". Tenemos que visibilizarnos y hacer valer lo que estamos haciendo. Lo importante es escribir lo mejor posible", reflexiona Beatriz Osés.

Por otro lado, Osés ha recomendado desde su propia experiencia como docente "leer en clase, leer en alto", dado que hay niños que no crecen en un entorno lector, pero los hay que no, y el colegio tiene que cumplir esa función de fomento de la lectura. También ha apuntado la necesidad de limitar el acceso a la tecnología, que puede competir con el tiempo dedicado a otras actividades como leer o dibujar.

Ambos libros están a la venta desde este jueves. Un bosque en el aire está recomendado a lectores a partir de 8 años y El cofre de Nadie para jóvenes de 14 años en adelante. Ambos premios, dotados con 35.000 euros, se entregarán oficialmente el próximo 11 de mayo en una gala que podrá seguirse en directo desde PremiosSM.es.