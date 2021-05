Puig urgeix Europa alliberar les patents: "Ni la burocràcia ni l'interés de farmacèutiques poden ser un obstacle"

Puig, en una intervenció telemàtica, ha constatat que fins que tot aquest món globalitzat no estiga protegit "hi ha una bomba latent de possibles mutacions". Per açò, ha aplaudit el canvi de postura d'EUA, que va recolzar ahir suspendre les patents de manera temporal, i ha recalcat que la Comunitat Valenciana ja ho va reclamar el passat 2 d'abril. Una petició que també recolzen, ha destacat, més de 60 ex-caps d'Estat i cent Premis Nobel. "Europeus solidaris per decència, solidaris per intel·ligència", ha assenyalat.

Així, ha recordat que el virus del covid ja ha matat més de tres milions de persones a tot el món en un sol any, "tants morts com les batalles de Verdún i Stalingrado juntes" i ha provocat "malaltia i un immens dolor" i "la major crisi econòmica després de la segona guerra mundial".

Puig ha qüestionat davant aquesta situació "ens podem quedar esperant, veure les imatges de la índia cremant cadàvers i quedar-nos esperant". "No, esperar no és una opció", ha subratllat. En eixe sentit, ha exigit una resposta "ràpida i excepcional davant una situació excepcional".

Per açò, ha defès "l'obligació d'accelerar el ritme de vacunació" per tots els mitjans. Així, com ja va sol·licitar fa un mes per carta, ha exhortat a les regions europees a "posicionar-se" contra tres perills: el nacionalisme de les vacunes, el mercantilisme de les vacunes i la paràlisi de la burocràcia.

En eixe sentit, ha urgit Europa a "garantir el compliment dels compromisos d'entrega de les grans farmacèutiques". En eixe sentit, s'ha congratulat que estiga augmentant l'arribada de vacunes però ha advertit que "els vaivens i la incertesa que generen han d'acabar" i per a açò la UE "ha d'arbitrar tots els mecanismes necessaris per a assegurar solucions a l'entrega estable de vacunes".

De la mateixa manera, ha constatat que per a superar la pandèmia es requereix d'una major capacitat de fabricació i distribució de vacunes i per a açò demana al CdR "contemplar totes les opcions". En eixe sentit, ha recolzat suspendre les patents de forma temporal i arbitrar fórmules de compensació econòmiques als laboratoris perquè és "una obligació ètica i més eficient que protegeix la investigació de cara a la pròxima pandèmia".

Finalment, ha reclamat exigir la cooperació entre farmacèutiques per a augmentar la producció perquè és "la manera més efectiva d'accelerar la fabricació de vacunes potenciant la col·laboració entre innovadors i productors que té ja les instal·lacions aprovades". "És imprescindible -ha subratllat- que la institucions comunitàries intensifiquen al màxim aquesta via i que no siga una qüestió voluntària entre les empreses".

EUROPEUS SOLIDARIS PER DECÈNCIA I PER INTEL·LIGÈNCIA

Puig ha advertit que aquesta pandèmia encara no ha acabat i es necessitaran milers de milions de vacunes anuals per a tota la població mundial i és necessari convéncer-se que en aquest món globalitzat "ningú estarà segur fins que estiguem tots segurs". En eixe sentit, ha alertat que cada dia que passa sense que el Brasil, l'Índia o Àfrica estiguen protegides "hi ha una bomba latent de possibles mutacions que retarden l'eixida definitiva". "Europa és solidaritat i és l'hora de demostrar-ho i de fer història", ha urgit.

Finalment, ha destacat la necessitat de reduir la dependència europea d'instal·lacions de països terceres incrementant la nostra capacitat de producció de medicaments i capacitar a les regions europees l'accés a materials per a fabricar les vacunes i crear coneixement necessari per a investigar, desenvolupar i distribuir. "Solament així reforçarem l'autonomia estratègica d'Europa en l'àmbit més crucial: protegir la vida dels ciutadans", ha evidenciat.

En eixe sentit, ha esgrimit que "ni la burocràcia ni l'interés de les grans corporacions poden ser l'obstacle per a aconseguir un objectiu superior com és una vacunació universal ràpida que és hui el gran desafiament". "No podem revertir el que va passar en el passat en els camps d batalla de Stalingrado i de Verdún però sí que som a temps de pal·liar aquest drama humà", ha postil·lat.