Defensor del Poble veu "imprescindible" reforçar l'AP i demana informes sobre la situació en 6 centres valencians

En concret, segons assenyala la institució en el seu 'Informe Anual' relatiu a l'exercici 2020, els ciutadans s'han queixat per les "dificultats i tardança" a l'hora de demanar una cita mèdica o d'Infermeria per telèfon, per a realitzar-se una prova PCR o tindre els resultats, així com pel "termini excessiu d'espera" per a assistir a una consulta o les "dificultats" que hi ha hagut per l'assistència telefònica o la suspensió del servici d'Atenció Primària en alguns centres.

Així mateix, el Defensor ha informat que els professionals sanitaris també li han remès queixes sobre la pressió assistencial existent i li han aportat dades relatives al nombre de pacients que atenen per hora de consulta en Medicina de Família i Pediatria, la qual cosa "posa en relleu" que no es compleixen els objectius i indicadors de qualitat assistencial.

"Tot açò redunda negativament l'atenció als pacients", ha dit l'organització, qui ha iniciat actuacions davant les conselleries competents. En concret, ha demanat informes sobre situació de les plantilles i volum d'activitat en el següent número de centres d'Atenció Primària: Andalusia (3), Cantàbria (2), Castella i Lleó (3), Castella-la Manxa (8), Catalunya (1), Galícia (2), Madrid (21), La Rioja (1) i la Comunitat Valenciana (6).

Concretament, el Defensor ha demanat informació sobre la plantilla assignada a cada centre per categories (inclosa l'unitat administrativa), i plantilla efectiva; mesures adoptades per a incrementar la resposta telefònica davant les incidències o demores excessives per a cita per mitjans telemàtics i automatitzats; nombre de consultes ateses, presencial i telefònicament, setmanalment, per categories; principals incidències detectades en matèria de personal; i la cobertura d'absències i baixes laborals i si escau, ampliació de plantilla programada.

També ha sol·licitat dades sobre la demora mitjana per a consulta presencial i consulta telefònica, des de la petició de cita; el nombre de proves diagnòstiques PCR realitzades en cada centre setmanalment, i mesures adoptades per a pal·liar els problemes relacionats amb l'espera dels pacients en l'exterior, especialment usuaris en situació de fragilitat, amb limitacions físiques, majors o xiquets de poca edat.

"Des de fa anys el Defensor del Poble vé rebent queixes sobre la insuficiència en la dotació de recursos humans en el nivell de l'atenció primària, en el qual s'han denunciat condicions de precarietat laboral i escassetat de professionals ja abans de la pandèmia. A pesar d'açò, no eren tan nombroses les situacions en les quals usuaris i professionals denunciaven, respectivament, situacions de demora per a rebre assistència i pressió assistencial, com ha succeït des de l'estiu", ha recalcat en l'informe.

Al seu entendre, les mesures de prevenció dirigides a minimitzar els contagis de covid-19 impliquen "limitar" la presència de pacients en els centres sanitaris, i que la situació d'emergència impacta en el seu funcionament habitual. Per açò, ha insistit en la importància d'ampliar la capacitat de resposta en aquest nivell assistencial, amb la finalitat d'atendre "sense demora" a tots els pacients, encara amb circuits diferenciats, i per a fer un "correcte seguiment" dels casos detectats.

A més, emfatitza, el trasllat del personal sanitari a altres destinacions durant la pandèmia ha tingut com conseqüència tanques de consultoris i de servicis d'urgències d'Atenció Primària, la qual cosa ha suposat la derivació de l'atenció dels seus pacients a altres centres sanitaris afectats també per l'escassetat de personal i per la falta de cobertura de les places de professionals durant els seus permisos reglamentaris, així com a servicis d'urgències hospitalàries, incrementant per tant la demanda assistencial sobre aquest.

Per tot açò, el Defensor del Poble considera imprescindible engegar plans de reforç de l'atenció primària per a compensar l'especial acompliment d'aquest nivell assistencial en aquest període excepcional, aplicables tant al personal sanitari com també al personal administratiu.