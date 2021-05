Podemos exige al Gobierno regional que haga público el plan que adoptará tras el fin del Estado de alarma

A menos de 72 horas de que finalice el estado de alarma en toda España, el Gobierno de la Región de Murcia "sigue sin hacer público el plan con el que se conciliará a partir del día 9 la salud pública y la reactivación económica", añade.

Marín ha criticado la "improvisación absoluta" del Ejecutivo autonómico a la hora de tomar medidas, y ha asegurado que la "falta de planificación" del Gobierno regional "ya está repercutiendo en los negocios y en las vidas de la ciudadanía".

Así, Marín ha recordado que, a pocas horas de que se levante el Estado de alarma, la hostería y el pequeño comercio "aún no sabe en qué condiciones y con qué horarios podrán desarrollar su actividad".

Otro de los sectores más preocupados por esta ausencia de plan regional están siendo las agencias de viaje y el sector turístico, ya que "muchas personas que tienen una segunda residencia en nuestra comunidad o que están ahora preparando sus vacaciones, no contemplan venir a la Región de Murcia ante la inseguridad que genera que López Miras aún no haya aclarado si mantendrá o no el cierre perimetral de la Comunidad Autónoma".

La portavoz de Podemos ha recordado que el Gobierno regional "tiene margen legal de sobra para adaptar los horarios comerciales y la movilidad interior a la evolución de la pandemia".

Sin embargo, asegura que López Miras "está intentando hacer creer a la ciudadanía que estas medidas dependen del Gobierno de España, culpando de nuevo de todos los males de la Región al ejecutivo estatal".

La realidad, añade, es que "la falta de planificación se debe únicamente al poco trabajo y rigor de un presidente regional que, en plena pandemia, está más preocupado por mantenerse en el poder, aunque sea mediante la compra de diputados de otros partidos, o por cambiar la ley del presidente para perpetuarse en el cargo acabando con el límite de mandatos, que en la salud y en la recuperación económica".

Por último, Marín ha apostado por avanzar con la campaña de vacunación como "receta imprescindible para recuperar la normalidad". Sin embargo, la Región de Murcia sigue a la cola, siendo "la comunidad más retrasada de todas e inmunizar a su población".

La diputada ha recordado que, "siguiendo con su estrategia de echar balones fuera", López Miras "culpó al Gobierno de España de no estar enviando las suficientes vacunas a la Región de Murcia".

De hecho, recuerda que el pasado mes, el Partido Popular presentó una moción en este sentido que tuvo que retirar cuando, durante la misma mañana del Pleno en la Asamblea Regional "se hizo público el dato de que apenas se había llegado a un 70% de dosis administradas sobre el total de recibidas, lo que demostraba que el fallo no estaba en la falta de vacunas sino en la caótica estrategia de la consejería de sanidad".

En estos momentos, advierte que la Comunidad Autónoma "cuenta con más de 150.000 dosis sin administrar", algo que "es insostenible y que coloca a la Región de Murcia en unas muy malas condiciones para la campaña de verano" en opinión de la diputada.

Marín ha insistido en la propuesta de Podemos de llevar a la red de centros de salud la vacunación, haciendo posible que el proceso se desarrolle "más rápido, con menores trabas y de manera más cercana y confiable".