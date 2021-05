Av.- Bonig, emocionada, deixa l'acta i el càrrec de portaveu en Les Corts "amb pesar" al no tindre la confiança del PP

"Em vaig perquè no compte amb la confiança de la direcció del PP", ha admès, però per "respecte" a la institució, a les sigles del partit i als votants i militants, ha decidit donar "un pas al costat" i no presentar-se a les primàries.

Així ho ha indicat en una de premsa convocada d'urgència, prèvia a la Junta que convocarà el pròxim congrés regional, i en la qual s'ha mostrat emocionada i amb llàgrimes per a assegurar que ho fa "al seu pesar" i "amb pesar" perquè li haguera agradat tornar a tindre una "segona oportunitat" d'arreplegar el fruit d'un treball que ha defès i del que es va encarregar en els moments més durs. Bonig ha afirmat que així li'l va manifestar al secretari general del PP, Teodoro García Egea, i al propi president del partit, Pablo Casado.

"Sóc una persona que he donat la cara sempre, no m'he amagat mai", ha dit, s'ha definit com a "espanyola, bona valenciana, orgullosa de ser del PP", del que "ha sigut, sóc i seré militant", en una marxa en la qual s'ha acordat, també, de la figura de l'exalcaldessa de València i senadora, Rita Barberá, i ha lamentat la decisió de reprovar-la en el parlament valencià.

