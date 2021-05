Chivite dice que trabaja con "discreción" para atraer proyectos de coche eléctrico y Esparza le pide "eficacia"

Por su parte, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, le ha pedido que sea "menos discreta y más eficaz, porque nos estamos jugando el empleo de muchas personas" y ha advertido de que "no se puede conformar con las migajas que nos reparta Pedro Sánchez de los fondos europeos".

En respuesta a una pregunta de Esparza en el pleno del Parlamento de Navarra sobre una posible planta de ensamblaje de baterías en las instalaciones de Fagor Ederlan de Tafalla, María Chivite ha afirmado que "en torno al vehículo eléctrico Navarra mantiene una estrategia discreta al menos en lo comunicativo, porque todo lo que sea trabajar y no hacer ruido puede ir en beneficio del buen fin de la operación".

"Seguimos trabajando en distintas posibilidades, en distintos proyectos, y no renunciamos a ninguno. Para el Gobierno de Navarra es una prioridad estar muy bien posicionados en todo lo que tiene que ver con ese proceso transformador del sector de la automoción, en la apuesta por la fabricación del vehículo eléctrico y también estamos trabajando mucho, bien y de manera discreta con el Ministerio de Industria, con la dirección de la planta de Volkswagen y con el comité de empresa de Volkswagen", ha asegurado.

Chivite ha insistido en que "lo hacemos de manera discreta porque contribuir al ruido puede ser perjudicial para Navarra y para el sector, y no vamos a estar en ese ruido".

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha dicho que le parece "muy bien que no se renuncie a nada" pero ha censurado que Chivite no le ha ofrecido información. "El consejero de Desarrollo Económico, Mikel Irujo, está hablando de una planta de ensamblaje en Tafalla y la consejera del Gobierno vasco también lo hace, pero ayer UGT y CCOO piden que esa planta se implante dentro de la planta de Volkswagen. ¿Qué va a hacer el Gobierno de Navarra? Porque me da la sensación de que una parte del Gobierno está defendiendo una posición y no sé si hay otra parte del Gobierno defendiendo otra. Parece que la parte que lidera el PNV está hablando desde Desarrollo Económico y vinculando con Tafalla, y no sé si Chivite está de acuerdo o no. En un tema tan fundamental para Navarra como el coche eléctrico no puede haber diferencias", ha dicho.

Javier Esparza ha advertido de que, según el Gobierno vasco, en Álava se va a instalar una fabrica de baterías con 700 millones de inversión y a Navarra llegaría la fábrica de ensamblaje con 80 millones de inversión. "¿Quién ha decidido eso? ¿El PNV? ¿Por qué se ha decidido eso? ¿Navarra no podía tener la fábrica de baterías y recibir la inversión de 700 millones? Usted es muy discreta pero mientras tanto las comunidades están compitiendo", ha afirmado a Chivite.

El portavoz de Navarra Suma ha dicho a la jefa del Ejecutivo que "no se puede conformar con las migajas que nos reparta Pedro Sánchez de fondos europeos ni con migajas que se nos quieran dar desde la Comunidad Autónoma Vasca".

Chivite se ha preguntado si "Tafalla no es Navarra, me sorprende su intervención, aunque no me sorprende que siga con ese bucle del PNV, está atascado ahí". "Lo que diga el Gobierno vasco será una cuestión del Gobierno vasco, que como otros gobiernos autonómicos, también el nuestro, quieren posicionarse en torno a la industria automovolística y en torno a otras industrias", ha señalado.

La presidenta del Gobierno ha afirmado que "habrá dos o tres plantas de baterías en toda España, no habrá más, y todas las Comunidades hemos presentado nuestras ofertas, Navarra también". "Estamos en ese trabajo. El Gobierno de Navarra ha manifestado su idoneidad por su sistema de automoción y su ubicación, las empresas se lo han manifestado al Ministerio, y lo que digan unos y otros no nos despista de nuestro trabajo, porque gritar y hacer ruido no es conseguir cosas", ha dicho, para decir a Esparza que "estaría bien que por una vez, aunque no fuera más que por una vez, remara a favor".