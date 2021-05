Natzaret tindrà 30.000 metres quadrats de zona verda provisional

El veïnat de Natzaret podrà utilitzar part dels terrenys industrials alliberats per a la futura construcció del Parc de Desembocadura mentre es projecten les obres definitives. L'Ajuntament de València, a través de l'Organisme Autònom Municipal (OAM) de Parcs i Jardins, ha licitat les obres de condicionament de l’Espai Natzaret, que formarà part del futur parc que conclourà el Jardí del Túria.

Els treballs tenen un pressupost de prop de 120.000 euros i un termini d'execució de dos mesos. D'aquesta manera, els veïns podran gaudir pròximament d'una zona verda provisional de més de 30.000 metres quadrats mentre es desenvolupa el Parc de Desembocadura definitiu. Hi haurà jocs infantils, circuit per a bicicletes, rocòdrom, taules de pícnic i una passarel·la de fusta que emula el camí a la desapareguda platja de Natzaret, entre altres equipaments.

En paraules del vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, es tracta “d'un nou espai per a la ciutat de València, que avança cap a un model molt més sostenible i naturalitzat”. La inauguració de l’Espai Natzaret està més a prop amb l'inici del procediment de licitació per a contractar les obres de condicionament d'aquest jardí, que serà l'avantsala del Parc de Desembocadura, amb un cost màxim de 119.599 euros.

L'empresa que resulte adjudicatària disposarà de dos mesos per a preparar la parcel·la de 60.154 metres quadrats abans d'obrir-la al públic, a pesar que al final d'aquesta actuació el veïnat de Natzaret podrà gaudir d'aproximadament la meitat de la superfície, més de 30.000 metres.

Dotacions de la nova zona verda

Pròximament, la ciutadania podrà fer ús d'un nou espai verd amb jocs infantils, un circuit per a bicicletes (pumptruck), un rocòdrom, una esplanada multiusos, taules de pícnic, arbres i vegetació, a més d'una passarel·la de fusta al costat d'un magnífic exemplar d'eucaliptus que emula l'antic camí a la platja de Natzaret desapareguda dècades arrere.

Campillo va subratllar el caràcter temporal de l’Espai Natzaret, “ja que el futur projecte del Parc de Desembocadura intervindrà sobre aquest espai”. “Però fins que aquest gran projecte siga definit i executat, els veïns i veïnes d'aquest barri podran utilitzar aquesta gran zona verda provisional. Un nou espai per a la ciutat de València, que avança cap a un model molt més sostenible i naturalitzat”, va manifestar l'edil.

El vicealcalde es va referir així mateix al Parc de Desembocadura com “un dels projectes d'infraestructura verda més importants de la ciutat”, que abordarà la prolongació de l'antic llit del riu Túria fins a la mar i “resol un deute històric amb el barri de Natzaret”.

El Parc de Desembocadura, que es convertirà en un pulmó verd de la ciutat com el Jardí del Túria o el Parc Central, comprén 253.411 metres quadrats i té un cost estimat de 36 milions d'euros. L'objectiu de la licitació de la primera parcel·la del futur parc és realitzar les actuacions necessàries perquè la ciutadania accedisca de manera segura.

Com va recordar el vicealcalde, és “un espai postindustrial, ocupat fins fa uns anys per l'antiga fàbrica Arlesa-Moyresa-Bunge, que ha sigut reconvertit en zona verda però que encara mostra restes del seu passat industrial com a enderrocs i elements perillosos”.

Reg, pintura i mobiliari urbà

Entre els treballs que es duran a terme en l’Espai Natzaret destaquen la pavimentació d'algunes zones, la demolició de paviments i la posterior col·locació de vegetació. També es preveu instal·lar una xarxa de reg que permeta plantar arbres i arbustos, pintar superfícies pavimentades per a crear espais esportius i de jocs infantils, col·locar mobiliari urbà, tancar àrees puntuals i tractar punts crítics que puguen suposar un problema per a la seguretat de les persones.