La vacunació de la franja de 55 a 59 anys s'avança al 17 de maig

La vacunació avança en la Comunitat Valenciana i arriba el torn de les persones majors de 55 anys. Si fa només uns dies els càlculs de la Generalitat apuntaven al mes de juny perquè els valencians d'aquesta franja d'edat reberen la primera dosi, ahir es va concretar que la data s'avança al 17 de maig, és a dir, només dins de dues setmanes.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va anunciar ahir aquesta novetat en el pla de vacunació. En concret, per a aquest grup de població, Sanitat té reservades en aquests moments més de 100.000 dosi de vacunes.

De la mateixa manera, el departament que dirigeix Ana Barceló va especificar que totes les persones de 70 a 74 anys de la Comunitat Valenciana hauran rebut la setmana que ve almenys una dosi de la vacuna enfront de la Covid-19, per al que les està citant ja bé als grans vacunòdroms de les ciutats o als seus centres de salut.

En concret, serà la primera dosi per als quals estan sent vacunats amb Pfizer o Moderna, i la immunització completa per als quals reben la vacuna de Janssen, segons van informar ahir fonts de la conselleria.

Concretament, les persones d'edats compreses entre 70 i 72 anys estan sent citades en els grans espais de vacunació i estan rebent la cita via missatges de text al mòbil. Quant a la població compresa en el grup d'edat de 73 i 74 anys, se'ls està administrant la vacuna en els centres de salut i se'ls està citant via telefònica.

Els qui ja han sigut vacunats amb les dues dosis i per tant tenen la pauta completa són les persones majors de 75 anys, que són al seu torn el col·lectiu més vulnerable enfront de la Covid-19.

La Conselleria de Sanitat ha posat a la disposició de la ciutadania informació sobre el procés de vacunació contra la Covid-19 per grups d'edat en l'enllaç habilitat en la seua pàgina web.

En cada grup de vacunació s'especifica quan es rebrà la invitació per a vacunar-se i també quan es rebrà una nova invitació, en el cas que alguna persona no haguera pogut acudir a la seua primera cita. La conselleria recorda, en qualsevol dels casos, que és “molt important” que les dades de contacte que apareixen en la targeta SIP dels pacients estiguen actualitzades, perquè en el moment que haja de ser notificat el lloc, dia i hora de vacunació eixes dades siguen els correctes.

Si així i tot persisteix qualsevol tipus de dubte, es pot recórrer al telèfon 900 300 555, on el personal format sobre aquest tema atendrà i respondrà qualsevol qüestió relacionada amb el procés de vacunació.

Sanitat recorda que un altre dels serveis habilitats en la pàgina web és la possibilitat de descarregar-se i imprimir el justificant d'haver sigut vacunat, on apareixerà la data d'inoculació, així com la vacuna subministrada i el lot al qual pertany.

D'altra banda, i també en l'àmbit de la vacunació, el president de la Generalitat, Ximo Puig, intervé aquest dijous a les 10.00 hores del matí en el Comité de les Regions de la Unió Europea per a “defensar la necessitat de plantejar una solució a les patents de les vacunes que permeta augmentar la seua producció i aconseguir a tota la població al més prompte possible”, segons van avançar ahir fonts de Presidència.

Aquesta intervenció del cap de l'Executiu valencià en l'organisme comunitari arriba després de la carta que Puig va remetre al president del Comité de les Regions i a la resta de presidents de les regions representades en la qual el president feia una reflexió sobre les patents de les vacunes i la necessitat de trobar una solució que agilitzara la seua producció massiva.

En la missiva, Puig afirmava que no és “lògic, ni tampoc eficient, que hàgem sigut capaços de desenvolupar diverses vacunes segures i eficaces en 11 mesos i que, en canvi, tinguem la perspectiva que milers de milions de persones vagen a haver d'esperar diversos anys per a ser vacunades per falta de producció”.

Per al cap del Consell, “ni el mercat ni la burocràcia poden ser obstacle a la ciència i a la salut davant una pandèmia global”, per la qual cosa demana una “solució immediata” per a protegir la salut i reactivar l'economia.

Quatre brots a València

Sanitat va comunicar ahir 13 nous brots de coronavirus, dels quals quatre es localitzen a la ciutat de València. Entre ells el més nombrós, amb 13 contagis i origen laboral, així com un altre d'origen laboral amb cinc positius i dos d'origen social amb cinc i tres casos associats. Els dos de València són els únics focus de l'àmbit laboral registrats. En l'educatiu s'han detectat un a la Vall d'Uixó amb huit casos i un altre a Alaquàs de tres.