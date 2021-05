Victoria Beckham afirma que Beyoncé le dijo que llegó a donde está inspirada por las Spice Girls

La empresaria y excantante Victoria Beckham ha asegurado que las Spice Girls, el grupo de los 90 en el que participó, inspiró a Beyoncé para ser quien es hoy en día.

Victoria hizo estas declaraciones en el podcast Breaking Beauty de Dear Media , donde le preguntaron si conocía a Beyoncé.

"Conocí a Beyoncé hace unos años", decía Beckham. "De hecho, me dijo: 'Fueron las Spice Girls las que me inspiraron y me hicieron querer hacer lo que hago y me hicieron sentir orgullosa de ser una niña y orgullosa de ser quien soy'".

Victoria Beckham hizo ver que se sentía a su vez muy orgullosa de haber sido ese referente. "Cuando alguien como Beyoncé, que es tan icónica y una mujer tan fuerte, te dice que se inspiró en las Spice Girls, creo que has cumplido".

"Creo que se trata de aceptar quién eres", explicaba la empresaria, que acaba de lanzar una nueva marca de cosméticos, Victoria Beckham Beauty.

"Y de eso se trataron siempre las Spice Girls: está bien ser diferente. No intentemos cambiar quiénes somos. Celebremos quiénes somos. Celebremos el hecho de que todos somos diferentes, por eso la inclusión es tan importante".

Las Spice Girls se formaron en 1994 y cantaban Melanie Brown alias Mel B (Scary Spice), Melanie Chrisholm alias Mel C (Sporty Spice), Emma Bunton (Baby Spice) y Geri Halliwell (Ginger Spice), además de la propia Victoria, alias Posh Spice (especia elegante). Halliwell dejó el grupo en 1998 y la banda anunció su disolución en el 2000.

Las Spice Girls se reunieron de nuevo en 2007 y una vez más en 2019, aunque en esta última ocasión Victoria Beckham decidió no participar.