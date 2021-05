Borjamina, concursante central de '¡Ahora caigo!', aparece en pijama y Arturo Valls le llama "despojo humano"

Borjamina, el concursante central de ¡Ahora caigo!, sigue acumulando programas: ya lleva 21 y suma 90.002 euros. Pero también acumula buen rollo y risas. Eso es al menos lo que desató este miércoles entre la audiencia y el propio presentador del programa, Arturo Valls, cuando le vieron aparecer por el plató, ya que lo hizo en pijama.

"Mira lo que me he encontrado. Viene dormido y todo". Así le presentó Mireia, azafata del concurso de las tardes de Antena 3, mientras el concursante hacía acto de aparición y no en ropa de calle, sino de dormir.

"Pero, ¿qué es esto? ¡Un despojo humano!", exclamó entonces Valls. "Se acaba de despertar, no le ha dado tiempo a cambiarse y va con el pijama. No le da tiempo a irse", respondió Mireia.

Entonces, el concursante comentó que ya no le compensa ir a su casa para volver al programa al día siguiente, por lo que se ha quedado a dormir en el plató. "Ya no tengo más ropa, ya no me compensa irme a mi casa...".