Tu horóscopo diario: jueves 6 de mayo de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 6 de mayo de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No entres en el juego de la confusión que a alguien le interesa. Mantente en tus posiciones y en tus principios sin perder la calma y ganarás la partida mucho antes de lo que crees. No dejes que te altere nada que no sea de tu interés. Lo verás claro.

Tauro

Realizas hoy alguna clase de trámite bastante importante, incluso aunque no te lo parezca. Mira bien cualquier clase de documento que firmes o tengas que enviar. Tendrá repercusión más adelante y es necesario que todo esté en orden ahora.

Géminis

No dejes que nadie te traslade una sensación de negatividad que ahora no te viene nada bien. Es mejor que te aísles en lo posible de las personas que solo ven lo malo de cada situación, no te conviene escucharlas. Te pueden llevar a pasar un mal rato.

Cáncer

Te vendrá muy bien hacer cualquier clase de ejercicio, mover tu cuerpo aunque solo sea en casa, o dedicarte a dar un paseo o cualquier otro tipo de estímulo físico para que no hagas una vida sedentaria. Apuesta por ti y por tu bienestar.

Leo

Todo lo que compartas hoy con los demás va a significar para ti un ejercicio de positividad que te acerca a metas muy importantes desde el punto de vista espiritual. Déjate llevar por ese camino de reconciliación. Alguien te lo va a agradecer mucho.

Virgo

Hoy ves por fin que se acerca la resolución de un tema complicado porque alguien da un paso al frente y se pone manos a la obra para ayudarte. Eso te trae calma y te reconforta. Sentirás mucha paz y alegría. Por fin vuelves a sonreír con más energía.

Libra

Si has tenido un revés laboral, tirar la toalla no es una opción. Hay bastantes retos profesionales que aún te puedes plantear. No creas que ya lo sabes todo, busca en otros campos y abre tu mirada desde ya. Es importante que no pierdas la fe en ti.

Escorpio

Aprovechar lo negativo que te ha podido suceder para abrirte a otros aspectos de la realidad es algo que se te dará bastante bien. Verás de inmediato cómo darle la vuelta a una situación desagradable. En eso estarás muy hábil.

Sagitario

Procura hoy que esas pequeñas cosas cotidianas no signifiquen discutir con alguien a quien aprecias aunque sea cierto que quizá esté mostrando una postura bastante egoísta. Díselo con buen tono y hazle ver su equivocación y su injusticia.

Capricornio

Prepárate para cierta broma o comentario en las redes que no te va a hacer mucha gracia. Tomártelo con inteligencia y sentido del humor es la mejor opción que tienes. Cuéntaselo a alguien de confianza y desahógate. Y pasa página cuanto antes.

Acuario

No descuides tu organismo ni hagas como que no tiene importancia lo que te pasa. Ni es bueno exagerar ni es bueno mirar para otro lado. Alguien te lo hará ver y llevará razón, no le discutas. Busca el consejo de un profesional.

Piscis

Te vas a preocupar mucho de la gente de tu entorno y estarás muy pendiente de sus deseos, necesidades y preocupaciones. Eso, en el fondo, te hace sentirte mucho mejor. Conseguirás ayudarles en algo importante, lo que te dejará con gran tranquilidad.