Matricularan les bicicletes de Barcelona per evitar robatoris

Les bicicletes de la ciutat podran constar en un registre municipal perquè, en cas de robatori, es pugui demostrar qui és el propietari. Per tal de marcar les bicicletes, l’Ajuntament utilitzarà dos adhesius especials molt difícils de treure que s’enganxaran al quadre del vehicle i que tindran una numeració determinada.

1.000 vehicles de prova

Aquest sistema, que ha funcionat prou bé a altres països europeus, no és definitiu i, de moment, només es marcaran i s’enregistraran 1.000 bicicletes a tota la ciutat, durant la setmana de la mobilitat sostenible, que serà l’ última de setembre. Per comprovar si el sistema funciona, s’esperarà tres mesos i es valorarà si hi ha hagut menys robatoris.

El coordinador de Bicicleta Club de Catalunya, Haritz Ferrando, va considerar la iniciativa com «una bona solució» , ja que «una bici robada amb un número de sèrie serà més difícil de vendre».Tot i així, Ferrando va apuntar que el registre hauria d‘incloure bicicletes de tot Catalunya i ser els Mossos d’Esquadra els qui portin el registre, ja que si és exclusiu de Barcelona «les poden robar i vendre-les tranquil·lament a Sabadell».

La iniciativa l’han promogut el segon tinent d’alcalde i president de la Comissió Cívica de la Bicicleta, Jordi Portabella, i el regidor de Seguretat i Mobilitat, Jordi Hereu.

Setmana de la mobilitat

Aquest any, durant la setmana de la mobilitat sostenible es faran diverses activitats institucionals per fomentar el transport públic o el moure’s a peu. Tot i això, aquest any tampoc no es tallaran carrers per celebrar el Dia Sense Cotxes. Algunes entitats també estan preparant protestes per demanar a l’administració que aposti més pel transport públic.

Ronda Verda pel 2007

El Consell Comarcal del Barcelonès i la Diputació de Barcelona han signat un acord per tirar endavant la denominada Ronda Verda, tot un conjunt de camins que tenen un recorregut similar al de les dues rondes de la ciutat però que es poden fer a peu o en bicicleta. Tot el projecte, que comunica Barcelona, L’Hospitalet, Esplugues, Cerdanyola, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramanet i Badalona estarà al 2007.